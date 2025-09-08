 לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה – אבל איך זה יקרה | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

תחת לחץ אמריקני קיבלה ביירות מתווה לפירוק הדרגתי של הארגון מנשקו, אבל בין ההתחייבות הרשמית למציאות בשטח מסתתרים לא מעט סימני שאלה

איל לוינטר | 8 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה – אבל איך זה יקרה | פרשנות

רקע

בעקבות לחץ אמריקני, בתחילת אוגוסט הנחתה ממשלת לבנון את צבאה להכין תוכנית לריכוז הנשק בידי המדינה עד סוף השנה. לפי דיווח של רויטרס, הצעד הגיע לאחר שממשלת לבנון קיבלה את עקרונות המתווה האמריקני. המתווה כולל פירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו הכבד והקל, פריסת צבא לבנון לאורך הגבולות ובמוקדים אסטרטגיים, והעברת כלל הנשק לידי המדינה. בתמורה, ישראל תחדל מהפעולות הצבאיות בלבנון ותיסוג מחמישה מוקדים שבשליטתה בדרום. בסיום התהליך, אם יושלם, מתוכנן כנס כלכלי בינלאומי לשיקום לבנון, במימון ארה"ב, סעודיה, צרפת, קטאר ומדינות נוספות.

במקביל דווח בלבנון כי הממשלה אמנם אימצה את עקרונות התוכנית, אך בלא התחייבות ללוחות זמנים קשיחים. כצעד ראשון הוכרז על איסוף נשק מהפלגים הפלסטיניים במחנות הפליטים – מהלך הנחשב פחות נפיץ מבחינה פוליטית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ב־25 באוגוסט כי "ישראל מוכנה לתמוך במאמצי לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו", אך הדגיש שנסיגה ישראלית תישקל רק לאחר שצבא לבנון יפעל בפועל לפירוק חיזבאללה. גם אז, לא התחייב לנסיגה מלאה מכל חמשת המוקדים שצה"ל מחזיק בהם.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פברואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פברואר 2025 | צילום: Anwar Amro/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השייח’ חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, בעיר סווידא, דצמבר 2024
לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות

איל לוינטר

הדרוזים בסווידא דרשו לראשונה בגלוי אוטונומיה, והקימו כוח צבאי מאוחד לשם כך. כיצד תגיב דמשק?

ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Nvidia מרצה בטייוואן, מאי 2025
מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות

איל לוינטר

וושינגטון משחקת משחק כפול – שבו כל מהלך גובה מחיר משלו

מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה
מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה | פרשנות

איל לוינטר

היא הכריזה עצמאות ב-1991, מחזיקה בצומת ימי אסטרטגי, ומופיעה בדיווחים על יוזמות בינלאומיות – כולל כאלה הנוגעות לפלסטינים. כעת בוושינגטון שוקלים להכיר בה רשמית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 במאי 2025
גורמים בכירים: ישראל אינה עומדת מאחורי הקריאה הדרוזית להיפרדות מסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

קריאתו של המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה להקמת מחוז נפרד עוררה מתיחות במדינה. אנשיו של נשיא סוריה טוענים כי הקריאות שנשמעות מהדרוזים אינן מייצגות את כל בני העדה

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024
הדרוזים בסוריה הגיעו להבנה שעליהם להתנתק מסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

השיח' חכמת אלהג'רי, מנהיג העדה הדרוזית בסוריה, קרא לקהילה הבין-לאומית לסייע לדרוזים להקים "מחוז נפרד" מסוריה כדי להגן על בני העדה

שתפו: