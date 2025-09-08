לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה – אבל איך זה יקרה | פרשנות

רקע

בעקבות לחץ אמריקני, בתחילת אוגוסט הנחתה ממשלת לבנון את צבאה להכין תוכנית לריכוז הנשק בידי המדינה עד סוף השנה. לפי דיווח של רויטרס, הצעד הגיע לאחר שממשלת לבנון קיבלה את עקרונות המתווה האמריקני. המתווה כולל פירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו הכבד והקל, פריסת צבא לבנון לאורך הגבולות ובמוקדים אסטרטגיים, והעברת כלל הנשק לידי המדינה. בתמורה, ישראל תחדל מהפעולות הצבאיות בלבנון ותיסוג מחמישה מוקדים שבשליטתה בדרום. בסיום התהליך, אם יושלם, מתוכנן כנס כלכלי בינלאומי לשיקום לבנון, במימון ארה"ב, סעודיה, צרפת, קטאר ומדינות נוספות.

במקביל דווח בלבנון כי הממשלה אמנם אימצה את עקרונות התוכנית, אך בלא התחייבות ללוחות זמנים קשיחים. כצעד ראשון הוכרז על איסוף נשק מהפלגים הפלסטיניים במחנות הפליטים – מהלך הנחשב פחות נפיץ מבחינה פוליטית.