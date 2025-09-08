מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה | פרשנות

רקע

בתחילת אוגוסט עלתה סומלילנד לכותרות, לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר כי הוא בוחן אפשרות להעניק לה הכרה רשמית. כשבוע לאחר מכן קרא הסנאטור טד קרוז לבית הלבן לעשות זאת, בטענה שסומלילנד היא שותפה אסטרטגית לביטחון ולדיפלומטיה האמריקנית, אשר "סייעה לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלנו בקרן אפריקה ומעבר לכך".

סומלילנד הכריזה על עצמאותה מסומליה ב-1991, ומאז מתפקדת כמדינה דה-פקטו – עם ממשלה, צבא ומטבע משלה – אך אינה זוכה להכרה בין לאומית. קרוז הדגיש את מיקומה האסטרטגי של סומלילנד לחופי מפרץ עדן, בסמוך לאחד מנתיבי השיט העמוסים בעולם (מול החות'ים). לדבריו, היא מחזיקה בכוחות ביטחון כשירים, משתתפת במאבק בטרור ובפיראטיות, אפשרה פתיחת נציגות טייוואן בבירתה, ביקשה לחזק קשרים עם ישראל ואף הביעה תמיכה בהסכמי אברהם.