גורמים בכירים: ישראל אינה עומדת מאחורי הקריאה הדרוזית להיפרדות מסוריה | פרשנות

קריאתו של המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה להקמת מחוז נפרד עוררה מתיחות במדינה. אנשיו של נשיא סוריה טוענים כי הקריאות שנשמעות מהדרוזים אינן מייצגות את כל בני העדה

יוני בן מנחם | 27 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳