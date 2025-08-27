 גורמים בכירים: ישראל אינה עומדת מאחורי הקריאה הדרוזית להיפרדות מסוריה | פרשנות
קריאתו של המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה להקמת מחוז נפרד עוררה מתיחות במדינה. אנשיו של נשיא סוריה טוענים כי הקריאות שנשמעות מהדרוזים אינן מייצגות את כל בני העדה

יוני בן מנחם | 27 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ב-16 באוגוסט נערכה בסווידא שבדרום סוריה הפגנה חריגה תחת הכותרת "זכות ההגדרה העצמית". במהלך ההפגנה הניפו מפגינים דרוזים את דגל ישראל לצד תמונות המנהיג הרוחני של הדרוזים, השייח' חכמת אלהג'רי.

בהפגנה הושמעו קריאות להיפרדות מסוריה, ואף הונפו שלטים המודים לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. התמונות הללו עוררו סערה בסוריה, שכן הן עומדות בסתירה למסורת הארוכה של נאמנות הדרוזים למשטר הסורי.

ההפגנה בסווידא, וההכרזה של אלהג'רי השבוע כי הדרוזים בסווידא רוצים אוטונומיה והקמת "מחוז נפרד", מדאיגה מאוד את נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני).

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 במאי 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 במאי 2025 | צילום: SANA (סוכנות הידיעות הסורית הממשלתית)

