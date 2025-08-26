הדרוזים בסוריה הגיעו להבנה שעליהם להתנתק מסוריה | פרשנות

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, קרא אמש למדינות העולם לסייע בהכרזה על "מחוז נפרד" לדרוזים משטחי סוריה.

בפגישה מתועדת אתמול עם חברי משלחת מתנועת "אנשי הכבוד", אחד הפלגים החמושים בסווידא, הוא אמר: "אנחנו פונים לכל האנשים המכובדים בעולם, למדינות ולעמים החופשיים, שיעמדו לצידנו בהכרזה על מחוז נפרד שיגן על בנינו לעד ולעולמי עולמים [...] אנחנו תמיד אנשי שלום ולא אנשי רוע. אנחנו מגנים על עצמנו ואיננו תוקפים איש. אך מה שחווינו לאחרונה, מתקפה ברברית, חושף את עוצמת הפראיות שבתוכה אנו חיים".