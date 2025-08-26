 הדרוזים בסוריה הגיעו להבנה שעליהם להתנתק מסוריה | פרשנות
השיח' חכמת אלהג'רי, מנהיג העדה הדרוזית בסוריה, קרא לקהילה הבין-לאומית לסייע לדרוזים להקים "מחוז נפרד" מסוריה כדי להגן על בני העדה

יוני בן מנחם | 26 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, קרא אמש למדינות העולם לסייע בהכרזה על "מחוז נפרד" לדרוזים משטחי סוריה.

בפגישה מתועדת אתמול עם חברי משלחת מתנועת "אנשי הכבוד", אחד הפלגים החמושים בסווידא, הוא אמר: "אנחנו פונים לכל האנשים המכובדים בעולם, למדינות ולעמים החופשיים, שיעמדו לצידנו בהכרזה על מחוז נפרד שיגן על בנינו לעד ולעולמי עולמים [...] אנחנו תמיד אנשי שלום ולא אנשי רוע. אנחנו מגנים על עצמנו ואיננו תוקפים איש. אך מה שחווינו לאחרונה, מתקפה ברברית, חושף את עוצמת הפראיות שבתוכה אנו חיים".

אלהג'רי הדגיש את הצורך ב"איחוד המאמצים והחזיתות", ובירך על הקמת "המשמר הלאומי", הכולל את פלגי סווידא החמושים והוועדה המשפטית העליונה במחוז. לדבריו," אנחנו מברכים את עצמנו על מציאת הסדר זה, המקביל למוסדות מדינתיים ובראשם הצבא, שמיוצג כעת ב'משמר הלאומי', לצד הוועדה המשפטית העליונה. פתחנו את דרכנו תחת כותרת חדשה, במיוחד אחרי האסון שעברנו, אסון קיומי, שנועד להשמידנו לעיני העולם כולו".

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

