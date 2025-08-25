 המתיחות בין המחנות באיראן גוברת | פרשנות
על רקע התבוסה במלחמה עם ישראל והמשברים הפנימיים במדינה, הרפורמיסטים קוראים לרפורמות נרחבות הנוגעות בלב האסטרטגיה האיראנית – השמרנים רואים זאת כבגידה

יוני בן מנחם | 25 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

המלחמה הקצרה בין ישראל לאיראן נמשכה 12 ימים בלבד, והביאה להשמדת אתרי הגרעין וייצור הטילים הבליסטיים, לחיסול הצמרת הצבאית ומדעני הגרעין של איראן ולהשפלה לאומית.

כחודשיים לאחר שהסתיימה, תוצאות המלחמה מעוררות גלים במדינה ומחדדות את המתח בין המחנה השמרני לו שייך המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לבין המחנה הרפורמיסטי לו משתייך הנשיא מסעוד פזשכיאן. איראן מתמודדת עם גל של מחלוקות ומשברים פנימיים המעלים עוד יותר את מידת המתיחות במדינה.

מבחינת הגישות בתוך איראן, נראה כי המחנה השמרני מנסה לכבות את השריפות בעקבות אותה מלחמה ולנסות לשפר את הליקויים, אך להמשיך באותו קו ניצי. הרפורמיסטים מצידם דוגלים בגישה לעידוד רפורמות שחלקן נוגע בלב האג'נדה של השמרנים: היחסים עם המערב, פרויקט הגרעין ומבנה המשטר.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי | צילום: משרד המנהיג העליון

