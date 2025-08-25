המתיחות בין המחנות באיראן גוברת | פרשנות

המלחמה הקצרה בין ישראל לאיראן נמשכה 12 ימים בלבד, והביאה להשמדת אתרי הגרעין וייצור הטילים הבליסטיים, לחיסול הצמרת הצבאית ומדעני הגרעין של איראן ולהשפלה לאומית.

כחודשיים לאחר שהסתיימה, תוצאות המלחמה מעוררות גלים במדינה ומחדדות את המתח בין המחנה השמרני לו שייך המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לבין המחנה הרפורמיסטי לו משתייך הנשיא מסעוד פזשכיאן. איראן מתמודדת עם גל של מחלוקות ומשברים פנימיים המעלים עוד יותר את מידת המתיחות במדינה.