סווידא, האינטרס הישראלי ומעורבות ארה"ב – מה מצב המגעים בין סוריה לישראל? | פרשנות

משרד החוץ הסורי הכחיש אתמול בהודעה רשמית את הדיווחים בכמה אמצעי תקשורת ערביים על חתימת הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, בחסות ארה"ב, ב-25 בספטמבר הקרוב. הידיעות הופצו בעקבות הפגישה בפריז בשבוע שעבר בין שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, לשר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר.

סוכנות הידיעות הרשמית הסורית "SANA" דיווחה כי א-שיבאני פגש ביום שלישי בפריז משלחת ישראלית, "לדיון במספר נושאים הקשורים לחיזוק היציבות באזור ובדרום סוריה". היא ציינה כי הדיונים התמקדו ב"הפחתת מתיחות, אי-התערבות בעניינים פנימיים של סוריה, והגעה להבנות שתומכות ביציבות האזור, וכן במעקב אחר הפסקת האש במחוז סווידא שבדרום סוריה".