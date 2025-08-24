משרד החוץ הסורי הכחיש דיווחים בתקשורת הערבית על הסכם ביטחוני שיחתם השבוע בין המדינות. גורמים בכירים בירושלים טוענים כי בנקודת הזמן הנוכחית, הסכם כזה עדיין לא קרוב
יוני בן מנחם | 24 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
סווידא, האינטרס הישראלי ומעורבות ארה"ב – מה מצב המגעים בין סוריה לישראל? | פרשנות
משרד החוץ הסורי הכחיש אתמול בהודעה רשמית את הדיווחים בכמה אמצעי תקשורת ערביים על חתימת הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, בחסות ארה"ב, ב-25 בספטמבר הקרוב. הידיעות הופצו בעקבות הפגישה בפריז בשבוע שעבר בין שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, לשר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר.
סוכנות הידיעות הרשמית הסורית "SANA" דיווחה כי א-שיבאני פגש ביום שלישי בפריז משלחת ישראלית, "לדיון במספר נושאים הקשורים לחיזוק היציבות באזור ובדרום סוריה". היא ציינה כי הדיונים התמקדו ב"הפחתת מתיחות, אי-התערבות בעניינים פנימיים של סוריה, והגעה להבנות שתומכות ביציבות האזור, וכן במעקב אחר הפסקת האש במחוז סווידא שבדרום סוריה".
על פי גורמים סוריים שצוטטו בתקשורת הערבית, מדובר בפגישה השנייה מסוגה בפריז בתוך פחות מחודש, שבה השתתף גם השליח האמריקני תומאס ברק. מטרתה העיקרית הייתה דיון בסוגיות הדרום הסורי, כולל מחוז סווידא, שם שואפת ישראל להבטיח את הממשל האוטונומי הקיים של בני העדה הדרוזית ולפתוח "מסדרון יבשתי" מישראל לסווידא לצורך העברת סיוע הומניטרי לדרוזים, בעקבות מעשי הטבח שנעשו בבני העדה לאחרונה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו