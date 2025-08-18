 ירדן מחזירה את שירות החובה בצבא - למה עכשיו, ומה זה אומר בפועל? | פרשנות
יורש העצר של ירדן, הנסיך חוסיין בן עבדאללה, הודיע אתמול על המהלך. ברשת "אל-ערבייה" הסעודית דווח כי הצעד נועד לחזק את מוכנות הדור הצעיר ל"שירות המולדת והגנתה"

דורון פסקין | 18 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ירדן מחזירה את שירות החובה בצבא – למה עכשיו, ומה זה אומר בפועל? | פרשנות

יורש העצר של ירדן, הנסיך חוסיין בן עבדאללה, הודיע אתמול כי הממלכה תחזור להפעיל את שירות החובה בצבא, המכונה "שירות הדגל". את הדברים אמר במהלך מפגש עם צעירים בעיר הצפונית אירביד. לפי דיווח ברשת "אל-ערביה" הסעודית, פרטי התוכנית המלאים יפורסמו בהמשך במסגרת לוח זמנים מסודר שתגבש הממשלה.

על פי הדיווח, מדובר במהלך שנועד לחזק את מוכנות הדור הצעיר ל"שירות המולדת והגנתה". החידוש נשען על חוק קיים – "חוק שירות החובה והמילואים" – ועל החלטות ממשלה משנת 2020, שבמסגרתן חודשה באופן חלקי חובת השירות באמצעות תכנית "שירות לאומי/שירות המולדת".

באתר משרד העבודה הירדני נמסר כי לפי תוכנית 2020, שירות החובה הוגדר לגברים לתקופה של 12 חודשים, כאשר קבוצת היעד העיקרית היא לגברים בגילאי 25 עד 29, לצד חריגים ופטורים מוגדרים, כמו למשל בן יחיד או אי כשירות רפואית. מאפיינים אלה מהווים את רף המינימום, ממנו יכולה ירדן להרחיב את היקף הגיוס.

חיילים ירדנים, 2 בדצמבר 2015

חיילים ירדנים, 2 בדצמבר 2015 | צילום: MUHAMMAD HAMED/AFP via Getty Images

