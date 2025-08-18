העסקה שנחתמה בתחילת אוגוסט עוררה ביקורת במצרים ולדברי גורמים בכירים בירושלים מספקת לישראל מנוף לחץ משמעותי
יוני בן מנחם | 18 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
עסקת הגז מגבירה את התלות של מצרים בישראל | פרשנות
עסקת הגז האחרונה בין מצרים לישראל, בהיקף של 35 מיליארד דולר עד 2040, שנחתמה ב-7 באוגוסט, עוררה סערה ציבורית ופוליטית במצרים ובמדינות ערב. זאת במיוחד על רקע המלחמה הנמשכת של ישראל נגד חמאס ברצועת עזה, והעובדה שכוחות צה"ל כבשו את מעבר רפיח ואת "ציר פילדלפי" על גבול הרצועה עם מצרים.
מבחינת ישראל, מדובר בעסקה היסטורית שמחזקת את מעמדה האזורי דווקא בתקופה שמעמדה בעולם התערער בגלל המלחמה הנמשכת ברצועת עזה, ובעוד כמה מדינות בעולם מכירות במדינה פלסטינית עצמאית.
ממשלת מצרים, באמצעות דוברים רשמיים במשרד האנרגיה והנפט, וכן באמצעות אחד משרי הנפט לשעבר, טוענת כי העסקה אינה נושאת אופי פוליטי אלא מסחרי, וכי היא מניבה רווחים למצרים על ידי פיצוי על מחסור חמור באנרגיה, אספקת גז קרובה גיאוגרפית וזולה יותר ושימוש בתשתיות קיימות. לטענתם, העסקה מסייעת למצרים בקידום שאיפתה להפוך למרכז אזורי למסחר בגז.
