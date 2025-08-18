עסקת הגז מגבירה את התלות של מצרים בישראל | פרשנות

עסקת הגז האחרונה בין מצרים לישראל, בהיקף של 35 מיליארד דולר עד 2040, שנחתמה ב-7 באוגוסט, עוררה סערה ציבורית ופוליטית במצרים ובמדינות ערב. זאת במיוחד על רקע המלחמה הנמשכת של ישראל נגד חמאס ברצועת עזה, והעובדה שכוחות צה"ל כבשו את מעבר רפיח ואת "ציר פילדלפי" על גבול הרצועה עם מצרים.

מבחינת ישראל, מדובר בעסקה היסטורית שמחזקת את מעמדה האזורי דווקא בתקופה שמעמדה בעולם התערער בגלל המלחמה הנמשכת ברצועת עזה, ובעוד כמה מדינות בעולם מכירות במדינה פלסטינית עצמאית.