 עסקת הגז מגבירה את התלות של מצרים בישראל | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

העסקה שנחתמה בתחילת אוגוסט עוררה ביקורת במצרים ולדברי גורמים בכירים בירושלים מספקת לישראל מנוף לחץ משמעותי

יוני בן מנחם | 18 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

עסקת הגז מגבירה את התלות של מצרים בישראל | פרשנות

עסקת הגז האחרונה בין מצרים לישראל, בהיקף של 35 מיליארד דולר עד 2040, שנחתמה ב-7 באוגוסט, עוררה סערה ציבורית ופוליטית במצרים ובמדינות ערב. זאת במיוחד על רקע המלחמה הנמשכת של ישראל נגד חמאס ברצועת עזה, והעובדה שכוחות צה"ל כבשו את מעבר רפיח ואת "ציר פילדלפי" על גבול הרצועה עם מצרים.

מבחינת ישראל, מדובר בעסקה היסטורית שמחזקת את מעמדה האזורי דווקא בתקופה שמעמדה בעולם התערער בגלל המלחמה הנמשכת ברצועת עזה, ובעוד כמה מדינות בעולם מכירות במדינה פלסטינית עצמאית.

ממשלת מצרים, באמצעות דוברים רשמיים במשרד האנרגיה והנפט, וכן באמצעות אחד משרי הנפט לשעבר, טוענת כי העסקה אינה נושאת אופי פוליטי אלא מסחרי, וכי היא מניבה רווחים למצרים על ידי פיצוי על מחסור חמור באנרגיה, אספקת גז קרובה גיאוגרפית וזולה יותר ושימוש בתשתיות קיימות. לטענתם, העסקה מסייעת למצרים בקידום שאיפתה להפוך למרכז אזורי למסחר בגז.

נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי, 7 באפריל 2025

נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי, 7 באפריל 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024
חיזבאללה מבהיר כי הוא מוכן ללכת רחוק; האם הנשק יופנה כלפי לבנון עצמה? | פרשנות

יוני בן מנחם

ארגון הטרור לא מוכן לוותר על הנשק שברשותו המשרת אותו למספר יעדים מרכזיים. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה קיבל רוח גבית מביקורו של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, להמשיך ולדבוק בסירובו

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024
מחלוקת בצמרת האיראנית על התנאים לחזרה למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין מערביים אומרים כי קיימת מחלוקת קשה בין המחנה השמרני בראשות המנהיג העליון ח'מינאי לבין המחנה הרפורמיסטי בראשות הנשיא פזשכיאן

כורדים בסוריה בהפגנת תמיכה ב"כוחות סוריה הדמוקרטיים" (SDF), 19 בדצמבר 2024
האם תקום בסוריה ברית מיעוטים נגד המשטר? | פרשנות

יוני בן מנחם

כנס שהתקיים מוקדם יותר החודש בצפון-מזרח סוריה איחד נציגי מיעוטים מעדות שונות במדינה. גורמים בכירים בישראל אומרים כי הכנס הוא סנונית ראשונה לקראת מפגשים דומים. פרשנים סורים מזהירים מהאפשרות שמדובר בצעד ראשון ליצירת ברית מאורגנת נגד המשטר

מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'ני, 24 בנובמבר 2024 | צילום: אתר khamenei.ir
נמשכים ניסיונותיה של איראן להציל את מה שנותר מהשפעתה במזרח התיכון | פרשנות

יוני בן מנחם

טהראן שיגרה את עלי לאריג'ני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי, לביקורים בעיראק ובלבנון בניסיון לעצור את תהליך פירוק המיליציות הפרו איראניות וההתנתקות של המדינות מהשפעתה

ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, בחתימה על ההסכם בין המדינות בבית הלבן, 8 באוגוסט 2025
הסכם הצהרת העקרונות בין ארמניה לאזרבייג'ן יוצר מאבק כוחות בדרום הקווקז | פרשנות

יוני בן מנחם

הקמת "מסדרון זנגזור" בתיווך ארה"ב שנכללה בהסכם - צפויה להעניק לוושינגטון שליטה על ציר תחבורה אסטרטגי בדרום הקווקז, מה שמתנגש עם האינטרסים של איראן ורוסיה ומערער את השפעתן האזורית

שר החוץ של ירדן, איימן א-ספדי, ומלך ירדן, עבדאללה השני, 20 בדצמבר 2022
המלך עבדאללה מאותת כי ירדן תמשיך בקו התקיף כלפי ישראל | פרשנות

יוני בן מנחם

למרות חילופי שרים נרחבים בעמאן, שר החוץ, איימן א-ספדי, נותר בתפקידו. גורמים בכירים בישראל אומרים כי א-ספדי מוביל קו לעומתי עוין נגד מדינת ישראל והשארתו בתפקיד מהווה מסר ברור מהמלך

שתפו: