 חיזבאללה מבהיר כי הוא מוכן ללכת רחוק; האם הנשק יופנה כלפי לבנון עצמה? | פרשנות
ארגון הטרור לא מוכן לוותר על הנשק שברשותו המשרת אותו למספר יעדים מרכזיים. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה קיבל רוח גבית מביקורו של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, להמשיך ולדבוק בסירובו

יוני בן מנחם | 17 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

נאומו האחרון בסוף השבוע של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, ממחיש היטב את הקו הנוקשה של ארגון הטרור. קאסם חזר על דברים שאמר בעבר, והבהיר כי כל ניסיון לכפות על חיזבאללה להתפרק מנשקו יוביל ל"תגובה עזה", ואף איים כי המצב עלול להידרדר למלחמת אזרחים: "מי שחושב שאפשר לקחת מאיתנו את הנשק, טועה טעות מרה. נגן עליו בכל דרך".

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה מנהל מדיניות של הליכה על הסף בכל הקשור לפירוק נשקו, וכי נאומו של קאסם הוא אחת התוצאות של ביקורו בלבנון של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי באיראן, ושל ההבטחות שנתן לקאסם כדי לעודד אותו לסרב לדרישה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו.

לדבריהם, חיזבאללה קיבל רוח גבית מאיראן להמשיך בסירובו להתפרק מנשקו, והבטחות לקבלת אמצעי לחימה מאיראן וכספים כדי להשתקם צבאית ולשקם את כל הבתים של פעיליו שנהרסו במהלך המלחמה בדרום לבנון ובשכונת א-דאחיה בביירות.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024 | צילום: COURTNEY BONNEAU/Middle East Images/AFP via Getty Images

