חיזבאללה מבהיר כי הוא מוכן ללכת רחוק; האם הנשק יופנה כלפי לבנון עצמה? | פרשנות

נאומו האחרון בסוף השבוע של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, ממחיש היטב את הקו הנוקשה של ארגון הטרור. קאסם חזר על דברים שאמר בעבר, והבהיר כי כל ניסיון לכפות על חיזבאללה להתפרק מנשקו יוביל ל"תגובה עזה", ואף איים כי המצב עלול להידרדר למלחמת אזרחים: "מי שחושב שאפשר לקחת מאיתנו את הנשק, טועה טעות מרה. נגן עליו בכל דרך".

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה מנהל מדיניות של הליכה על הסף בכל הקשור לפירוק נשקו, וכי נאומו של קאסם הוא אחת התוצאות של ביקורו בלבנון של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי באיראן, ושל ההבטחות שנתן לקאסם כדי לעודד אותו לסרב לדרישה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו.