מחלוקת בצמרת האיראנית על התנאים לחזרה למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות

גורמי מודיעין במערב מדווחים על מחלוקת קשה בצמרת האיראנית סביב השאלה האם על הרפובליקה האסלאמית לחזור למשא ומתן על הסכם הגרעין עד סוף החודש הנוכחי, כפי שדורשות מדינות המערב, או להמשיך בקו הבדלני הנוקשה.

המחלוקת היא בין המחנה השמרני בראשות המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, ו"משמרות המהפכה", לבין המחנה הרפורמיסטי בראשות הנשיא, מסעוד פזשכיאן.