 מחלוקת בצמרת האיראנית על התנאים לחזרה למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות
גורמי מודיעין מערביים אומרים כי קיימת מחלוקת קשה בין המחנה השמרני בראשות המנהיג העליון ח'מינאי לבין המחנה הרפורמיסטי בראשות הנשיא פזשכיאן

יוני בן מנחם | 15 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

גורמי מודיעין במערב מדווחים על מחלוקת קשה בצמרת האיראנית סביב השאלה האם על הרפובליקה האסלאמית לחזור למשא ומתן על הסכם הגרעין עד סוף החודש הנוכחי, כפי שדורשות מדינות המערב, או להמשיך בקו הבדלני הנוקשה.

המחלוקת היא בין המחנה השמרני בראשות המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, ו"משמרות המהפכה", לבין המחנה הרפורמיסטי בראשות הנשיא, מסעוד פזשכיאן.

המחלוקת יצאה החוצה מחדרי הדיונים הסגורים אל התקשורת האיראנית. בנאום ב-10 באוגוסט אמר פזשכיאן כי החזרה לדיאלוג עם ארה"ב איננה כניעה: "אינכם רוצים לקיים שיחות? אם כך, מהי החלופה? האם אתם רוצים לחזור למלחמה?" שאל.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024 | צילום: אתר khamenei.ir

