האם תקום בסוריה ברית מיעוטים נגד המשטר? | פרשנות

ב-9 באוגוסט התקיים בעיר אל-חסכה שבצפון-מזרח סוריה כנס תחת הכותרת "אחדות העמדה של הגורמים בצפון ומזרח סוריה". הכנס אורגן על ידי "ההנהלה האזרחית של צפון ומזרח סוריה", שהיא הזרוע האזרחית של "כוחות סוריה הדמוקרטיים" (SDF), כלומר הכוחות הכורדיים, ועורר תגובות מעורבות בקרב הציבור הסורי.

ההנהלה האזרחית, המורכבת ממספר קבוצות אתניות ודתיות, שואפת לקדם אוטונומיה אזורית ולייצג את המיעוטים הסונים, הדרוזים, הארמנים, האשורים, הסורים והכורדים. בין המשתתפים בכנס היו נציגים מקבוצות אתניות ודתיות שונות, כולל הדרוזים מהאזור הדרום-מערבי של סוריה, הארמנים מהאזורים הצפוניים והאשורים מהאזורים המזרחיים. המשתתפים הדגישו את הצורך בהגנה על זכויותיהם ובקידום אוטונומיה אזורית שתשמור על תרבותם וזכויותיהם.