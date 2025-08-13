טהראן שיגרה את עלי לאריג'ני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי, לביקורים בעיראק ובלבנון בניסיון לעצור את תהליך פירוק המיליציות הפרו איראניות וההתנתקות של המדינות מהשפעתה
יוני בן מנחם | 13 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
נמשכים ניסיונותיה של איראן להציל את מה שנותר מהשפעתה במזרח התיכון | פרשנות
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מינה בשבוע שעבר את עלי לאריג'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, שמטרתה לפקח על מדיניות הביטחון הלאומי ולייעל את קבלת ההחלטות הצבאיות.
לאריג'אני לא המתין זמן רב, והחליט לצאת לעיראק וללבנון כדי להדק את הקשר עם המיליציות השיעיות ועם חיזבאללה לקראת סבב הלחימה הבא שמתכננת איראן כדי לנקום בישראל על השמדת שלושת אתרי הגרעין בחודש יוני שעבר.
לקראת יציאתו לביקור אמר לאריג'אני לאמצעי התקשורת באיראן כי "לבנון היא מדינה חשובה ופעילה הקשורה לאיראן בקשרים תרבותיים והיסטוריים, ובשיתוף פעולה רחב בנושאים אזוריים. לבנון, כמו איראן, היא בעלת היסטוריה של מאבק מול הישות הציונית".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו