נמשכים ניסיונותיה של איראן להציל את מה שנותר מהשפעתה במזרח התיכון | פרשנות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מינה בשבוע שעבר את עלי לאריג'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, שמטרתה לפקח על מדיניות הביטחון הלאומי ולייעל את קבלת ההחלטות הצבאיות.

לאריג'אני לא המתין זמן רב, והחליט לצאת לעיראק וללבנון כדי להדק את הקשר עם המיליציות השיעיות ועם חיזבאללה לקראת סבב הלחימה הבא שמתכננת איראן כדי לנקום בישראל על השמדת שלושת אתרי הגרעין בחודש יוני שעבר.