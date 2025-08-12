 הסכם הצהרת העקרונות בין ארמניה לאזרבייג'ן יוצר מאבק כוחות בדרום הקווקז | פרשנות
הקמת "מסדרון זנגזור" בתיווך ארה"ב שנכללה בהסכם – צפויה להעניק לוושינגטון שליטה על ציר תחבורה אסטרטגי בדרום הקווקז, מה שמתנגש עם האינטרסים של איראן ורוסיה ומערער את השפעתן האזורית

יוני בן מנחם | 12 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הסכם הצהרת העקרונות בין ארמניה לאזרבייג'ן יוצר מאבק כוחות בדרום הקווקז | פרשנות

הסכם הצהרת העקרונות שנחתם בין ארמניה לאזרבייג'ן בשבוע שעבר בבית הלבן בחסות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יוצר מציאות חדשה בדרום הקווקז. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים בירושלים. מדובר באזור אסטרטגי שרבים מכנים אותו "צומת דרכים גיאופוליטי".

ההסכם מעניק לארה"ב זכויות בלעדיות לפיתוח וניהול מסדרון תחבורה יבשתי וחשוב, המכונה "מעבר זינגיזור", שיחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת נחצ'יבאן – המופרדת כיום מהמדינה על ידי שטח ארמני וגובלת באיראן ובטורקיה.

איראן הגיבה בחריפות, המדגישה את עומק הפגיעה שמייצר ההסכם מבחינתם של האיראנים. עלי אכבר וולאיתי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, הגדיר את המסדרון כ"בלתי אפשרי" וכ"בגידה פוליטית", שמטרתה לערער את השלמות הטריטוריאלית של ארמניה ולהחליש את מעמדה של איראן באזור. לטענתו, המעבר משמש "מזימה פוליטית" שמטרתה לאפשר לנאט"ו למקם את עצמה בין איראן לרוסיה, דבר שמהווה סיכון ביטחוני מהותי לטהראן.

ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, בחתימה על ההסכם בין המדינות בבית הלבן, 8 באוגוסט 2025

ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, בחתימה על ההסכם בין המדינות בבית הלבן, 8 באוגוסט 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

