המלך עבדאללה מאותת כי ירדן תמשיך בקו התקיף כלפי ישראל | פרשנות

ב-6 באוגוסט ערך ראש ממשלת ירדן, ג'עפר חסן, חילופי שרים בממשלתו, בהוראת המלך עבדאללה. חילופי השרים הוגדרו רשמית כמהלך טכני בתחום הכלכלה והשירותים. בניגוד להערכות של גורמים במערכת הפוליטית הירדנית, שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, נותר בתפקידו.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי א-ספדי מוביל מאז תחילת המלחמה, וגם לפניה, קו לעומתי עוין נגד מדינת ישראל, שמתבטא גם בהכפשת ישראל בזירה הבין-לאומית. לדבריהם, עבדאללה החמיץ את ההזדמנות לשפר את היחסים עם ישראל, והישארותו בתפקיד של א-ספדי היא למעשה הצהרה פוליטית של המלך כי אין בכוונתו לשנות את מדיניותו כלפי ישראל.