 המלך עבדאללה מאותת כי ירדן תמשיך בקו התקיף כלפי ישראל | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

למרות חילופי שרים נרחבים בעמאן, שר החוץ, איימן א-ספדי, נותר בתפקידו. גורמים בכירים בישראל אומרים כי א-ספדי מוביל קו לעומתי עוין נגד מדינת ישראל והשארתו בתפקיד מהווה מסר ברור מהמלך

יוני בן מנחם | 11 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

המלך עבדאללה מאותת כי ירדן תמשיך בקו התקיף כלפי ישראל | פרשנות

ב-6 באוגוסט ערך ראש ממשלת ירדן, ג'עפר חסן, חילופי שרים בממשלתו, בהוראת המלך עבדאללה. חילופי השרים הוגדרו רשמית כמהלך טכני בתחום הכלכלה והשירותים. בניגוד להערכות של גורמים במערכת הפוליטית הירדנית, שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, נותר בתפקידו.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי א-ספדי מוביל מאז תחילת המלחמה, וגם לפניה, קו לעומתי עוין נגד מדינת ישראל, שמתבטא גם בהכפשת ישראל בזירה הבין-לאומית. לדבריהם, עבדאללה החמיץ את ההזדמנות לשפר את היחסים עם ישראל, והישארותו בתפקיד של א-ספדי היא למעשה הצהרה פוליטית של המלך כי אין בכוונתו לשנות את מדיניותו כלפי ישראל.

ראש ממשלת ירדן, ד"ר ג'עפר חסן, מונה לראשונה בספטמבר 2024, וכעת מוביל ממשלה מחודשת עם שינויי שרים משמעותיים. לצד א-ספדי שנשאר בתפקידו, בוצעו החלפות והכנסות של מספר שרים חדשים, שמייצגים קו טכנוקרטי שמטרתו לחזק את הרפורמות הכלכליות והמנהלתיות בממלכה ההאשמית ביניהם:

שר החוץ של ירדן, איימן א-ספדי, ומלך ירדן, עבדאללה השני, 20 בדצמבר 2022

שר החוץ של ירדן, איימן א-ספדי, ומלך ירדן, עבדאללה השני, 20 בדצמבר 2022 | צילום: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בפגישתם בביירות, 4 באוקטובר 2024
איראן מנסה לקשור בין הזירה הפנימית בלבנון למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי הצהרתו של שר החוץ האיראני נגד פירוק חיזבאללה מנשקו, היא חלק מניסיון איראני ליצור קלפי מיקוח חדשים מול ארה"ב

חיילי צבא לבנון במהלך הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 7 באוגוסט 2025
חיזבאללה על הקצה: תסכול, איום והימנעות מירי | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו פגעה במעמדו האזורי והפנימי. הארגון מגיב בהפגנות אופנועים מאיימות, אך נמנע מעימותים – ובינתיים מושך זמן עד שייאלץ לבחור את דרכו

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 27 באוגוסט 2024
איראן לא מוותרת על טבעת האש שהקיפה את ישראל ונערכת להמשך | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי איראן מנסה להציל את הציר שבנתה לאורך שנים. במקביל, היא פועלת להתאושש מנזקי המלחמה מול ישראל ומתכננת נקמה עתידית

הנשיא טראמפ בפגישה עם מנהיגי מדינות ממערב אפריקה, 9 ביולי 2025
מי את מאוריטניה? המועמדת האלמונית ביותר להסכמי אברהם

יובל גומא

בזמן שמרבית הישראלים כלל לא יודעים היכן היא נמצאת, מאוריטניה – מדינה אפריקאית רחוקה ושקטה – מוזכרת מדי פעם במסדרונות הדיפלומטיים כמועמדת אפשרית להסכמי אברהם

השייח' ודיע אל-ג'עברי, מנהיג החמולה הדומיננטית בחברון
מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור

אורן שלום

פגישות דיסקרטיות, איומים מצד הרשות והאשמות קשות ב"בגידה" – כך צמחה מתחת לרדאר יוזמה חדשה של חמולות בחברון להתנתק מהרשות הפלסטינית ולכונן ישות עצמאית במודל של איחוד האמירויות. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם מדובר בפוטנציאל אמיתי למהפכה או בפנטזיה מסוכנת?

בדואי באזור סווידא הדרוזי, 18 ביולי 2025
לאן יוביל הדיאלוג בין ישראל לסוריה?

אורן שלום

עד לא מזמן דחפו האמריקנים ל"נורמליזציה" בין ישראל לסוריה, ואז המציאות בשטח טרפה את כל הקלפים. האם הסכם ביטחוני עוד אפשרי – או שמדובר באשליה?

שתפו: