איראן מנסה לקשור בין הזירה הפנימית בלבנון למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות

הודעתו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, ביום שישי האחרון, לפיה החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו תיכשל, עוררה סערה בזירה הפוליטית הלבנונית, וזכתה לגינויים חריפים כ"התערבות בענייניה הפנימיים של לבנון".

חלק מהתגובות אף דרשו מממשלת לבנון "להגיש תלונה נגד טהראן למועצת הביטחון של האו"ם". בתגובה, מיהר שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י, להורות למזכירות הכללית של משרד החוץ לזמן את השגריר האיראני בביירות לנזיפה.