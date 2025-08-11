גורמים בכירים בישראל אומרים כי הצהרתו של שר החוץ האיראני נגד פירוק חיזבאללה מנשקו, היא חלק מניסיון איראני ליצור קלפי מיקוח חדשים מול ארה"ב
יוני בן מנחם | 11 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איראן מנסה לקשור בין הזירה הפנימית בלבנון למשא ומתן על הסכם גרעין | פרשנות
הודעתו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, ביום שישי האחרון, לפיה החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו תיכשל, עוררה סערה בזירה הפוליטית הלבנונית, וזכתה לגינויים חריפים כ"התערבות בענייניה הפנימיים של לבנון".
חלק מהתגובות אף דרשו מממשלת לבנון "להגיש תלונה נגד טהראן למועצת הביטחון של האו"ם". בתגובה, מיהר שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י, להורות למזכירות הכללית של משרד החוץ לזמן את השגריר האיראני בביירות לנזיפה.
רג'י פרסם כי "הדברים שאמר עראקצ’י, שעסקו בסוגיות פנימיות של לבנון שאינן מעניינה של הרפובליקה האסלאמית בשום צורה, פסולים ומגונים, מהווים פגיעה בריבונות לבנון, באחדותה וביציבותה, ומהווים התערבות בהחלטות הריבוניות שלה [...] יחסים בין מדינות יכולים להתקיים אך ורק על בסיס של כבוד הדדי ושוויון, ללא התערבות בעניינים פנימיים, ובכפוף מלא להחלטות המוסדות החוקתיים הלגיטימיים. החלטת ממשלת לבנון היא החלטה סופית ומכרעת, ואין דרך חזרה ממנה".
