גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו פגעה במעמדו האזורי והפנימי. הארגון מגיב בהפגנות אופנועים מאיימות, אך נמנע מעימותים – ובינתיים מושך זמן עד שייאלץ לבחור את דרכו
יוני בן מנחם | 10 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
חיזבאללה על הקצה: תסכול, איום והימנעות מירי | פרשנות
על פי גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, חיזבאללה מתוסכל מאוד מהחלטת ממשלת לבנון לפרק אותו מנשקו. התסכול הזה מתבטא בהצהרות של בכירי הארגון ובהפגנות אופנועים שיוצאות מרובע א-דאחייה בביירות, מעוז הארגון, לעבר שדה התעופה ביירות. אולם הארגון נזהר שלא לעשות שום שימוש בנשק ולא להתעמת עם תושבי לבנון או עם הצבא הלבנוני.
עם זאת, הנוכחות הגוברת והמאיימת של אופנועים אלה באזורים שונים בביירות היא אות אזהרה מוקדם למה שעלול להתרחש עם החרפת המאבק על פירוק הנשק של חיזבאללה.
חיזבאללה רואה בפירוק נשקו מהלך של "התאבדות אסטרטגית". הפרשן הלבנוני עלי חידר, המזוהה עם הארגון, כתב במאמר שפרסם בעיתון "אלאח'באר", שופרו של חיזבאללה, ב-9 באוגוסט, בו טען כי "חיזבאללה רואה בכל ניסיון לשלול את נשקו הסרת קו ההגנה האחרון של לבנון".
