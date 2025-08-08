גורמים בכירים בישראל אומרים כי איראן מנסה להציל את הציר שבנתה לאורך שנים. במקביל, היא פועלת להתאושש מנזקי המלחמה מול ישראל ומתכננת נקמה עתידית
יוני בן מנחם | 8 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איראן לא מוותרת על טבעת האש שהקיפה את ישראל ונערכת להמשך | פרשנות
על פי גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, איראן החלה כבר בהכנות לסבב לחימה חדש נגד ישראל כדי לנקום על המכה הצבאית הקשה והמחפירה שחטפה מישראל במהלך מלחמת 12 הימים.
אותם גורמים טוענים כי איראן עסוקה בשבועות האחרונים ברכש אמצעי לחימה מסין ומרוסיה, כשהדגש הוא על שיקום מערך ההגנה האווירית האסטרטגי שלה שהושמד במלחמה על ידי ישראל, רכש מטוסי קרב וחידוש המפעלים לייצור טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה האחרונה.
במקביל, איראן מקיימת קשרים עם חיזבאללה ומעודדת אותו שלא להסכים לדרישת ממשלת לבנון להתפרק מנשקו. היא גם עומדת בקשר עם חמאס, ודוחפת אותו לדחות כל הצעה לעסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו