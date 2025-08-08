איראן לא מוותרת על טבעת האש שהקיפה את ישראל ונערכת להמשך | פרשנות

על פי גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, איראן החלה כבר בהכנות לסבב לחימה חדש נגד ישראל כדי לנקום על המכה הצבאית הקשה והמחפירה שחטפה מישראל במהלך מלחמת 12 הימים.

אותם גורמים טוענים כי איראן עסוקה בשבועות האחרונים ברכש אמצעי לחימה מסין ומרוסיה, כשהדגש הוא על שיקום מערך ההגנה האווירית האסטרטגי שלה שהושמד במלחמה על ידי ישראל, רכש מטוסי קרב וחידוש המפעלים לייצור טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה האחרונה.