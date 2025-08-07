 מצרים מהדקת קשרים עם סין – ובוחנת את גבולות ההשפעה האמריקנית
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

תרגיל צבאי משותף ודיווחים על רכישה אפשרית של מטוסי קרב סיניים מעוררים שאלות על כיוון המדיניות המצרית, ועל מאזן הכוחות בין בייג'ינג לוושינגטון במזרח התיכון

איל לוינטר | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מצרים מהדקת קשרים עם סין – ובוחנת את גבולות ההשפעה האמריקנית

רקע

מצרים מקבלת מדי שנה מענק צבאי אמריקני (FMF) בשווי כ-1.3 מיליארד דולר, המאפשר לה לרכוש כלי טייס, טנקים, מערכות מכ"ם ועוד. המענק הכספי אינו "שוכב בבנק", אלא משמש כשובר קנייה שהמצרים יכולים לממש אצל יצרני נשק אמריקניים בלבד. כך וושינגטון גם עוזרת לצבא המצרי, גם מחזירה את הכסף לתעשייה האמריקנית וגם מבטיחה שהתלות של מצרים בטכנולוגיה אמריקנית תישמר.

מעבר לכך, הסיוע מעניק לארה"ב השפעה ישירה על הממשל בקהיר. מאז 2014, הקונגרס מקפיא או מבטל מדי שנה כ-300 מיליון דולר מהמענק עד שמזכיר המדינה מאשר שמצרים ביצעה "שיפור בזכויות האדם", לרבות חיזוק שלטון החוק ומוסדות דמוקרטיים.

כך הופך הסיוע לכלי לחץ שמטרתו לשמר סטנדרטים מינימליים של זכויות אדם ולוודא שמצרים נשארת מיושרת עם המדיניות האמריקנית. עם זאת, לעתים מחליט מזכיר המדינה לשחרר את הסכום "מטעמי אינטרסים ביטחוניים" – כפי שקרה בספטמבר 2024, לאחר שמצרים סייעה במגעים להפסקת אש בעזה.

מל"ט מדגם Wing Loong שמקורו בסין

מל"ט מדגם Wing Loong שמקורו בסין | צילום: Fifg/Shutterstock.com

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הנשיא טראמפ בפגישה עם מנהיגי מדינות ממערב אפריקה, 9 ביולי 2025
מי את מאוריטניה? המועמדת האלמונית ביותר להסכמי אברהם

יובל גומא

בזמן שמרבית הישראלים כלל לא יודעים היכן היא נמצאת, מאוריטניה – מדינה אפריקאית רחוקה ושקטה – מוזכרת מדי פעם במסדרונות הדיפלומטיים כמועמדת אפשרית להסכמי אברהם

בדואי באזור סווידא הדרוזי, 18 ביולי 2025
לאן יוביל הדיאלוג בין ישראל לסוריה?

אורן שלום

עד לא מזמן דחפו האמריקנים ל"נורמליזציה" בין ישראל לסוריה, ואז המציאות בשטח טרפה את כל הקלפים. האם הסכם ביטחוני עוד אפשרי – או שמדובר באשליה?

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו
איום ה"סנאפבק": האם אירופה תלחץ על ההדק?

איל לוינטר

האיחוד האירופי דורש התחייבות אמינה מטהראן עד סוף אוגוסט, אחרת יוחזרו כל סנקציות האו"ם. האם מאחורי הקלעים מתבשלת פשרה?

השייח' ודיע אל-ג'עברי, מנהיג החמולה הדומיננטית בחברון
מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור

אורן שלום

פגישות דיסקרטיות, איומים מצד הרשות והאשמות קשות ב"בגידה" – כך צמחה מתחת לרדאר יוזמה חדשה של חמולות בחברון להתנתק מהרשות הפלסטינית ולכונן ישות עצמאית במודל של איחוד האמירויות. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם מדובר בפוטנציאל אמיתי למהפכה או בפנטזיה מסוכנת?

עלי לאריג'אני לצידו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
שינויים בצמרת: איראן מקימה מועצת ביטחון חדשה וממנה יו"ר חדש למועצה העליונה לביטחון לאומי | פרשנות

יוני בן מנחם

לאחר סבב הלחימה עם ישראל, המשטר בטהראן מבצע שני מהלכים במערכת הביטחון: הקמת גוף ביטחוני חדש בראשות הנשיא פזשכיאן, והחזרת עלי לאריג'אני, איש אמונו של ח'מינאי, לעמדת מפתח

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, 16 ביוני 2025
זלנסקי במבחן – משבר אמון סביב המאבק בשחיתות מטלטל את אוקראינה | פרשנות

דורון פסקין

ניסיונו של הנשיא זלנסקי להכפיף אליו את גופי המאבק בשחיתות עורר גל מחאה וביקורת בין-לאומית. למרות שנסוג מהמהלך, אמון הציבור והמערכת הפוליטית באוקראינה נותרו מעורערים

שתפו: