תרגיל צבאי משותף ודיווחים על רכישה אפשרית של מטוסי קרב סיניים מעוררים שאלות על כיוון המדיניות המצרית, ועל מאזן הכוחות בין בייג'ינג לוושינגטון במזרח התיכון
איל לוינטר | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מצרים מהדקת קשרים עם סין – ובוחנת את גבולות ההשפעה האמריקנית
רקע
מצרים מקבלת מדי שנה מענק צבאי אמריקני (FMF) בשווי כ-1.3 מיליארד דולר, המאפשר לה לרכוש כלי טייס, טנקים, מערכות מכ"ם ועוד. המענק הכספי אינו "שוכב בבנק", אלא משמש כשובר קנייה שהמצרים יכולים לממש אצל יצרני נשק אמריקניים בלבד. כך וושינגטון גם עוזרת לצבא המצרי, גם מחזירה את הכסף לתעשייה האמריקנית וגם מבטיחה שהתלות של מצרים בטכנולוגיה אמריקנית תישמר.
מעבר לכך, הסיוע מעניק לארה"ב השפעה ישירה על הממשל בקהיר. מאז 2014, הקונגרס מקפיא או מבטל מדי שנה כ-300 מיליון דולר מהמענק עד שמזכיר המדינה מאשר שמצרים ביצעה "שיפור בזכויות האדם", לרבות חיזוק שלטון החוק ומוסדות דמוקרטיים.
כך הופך הסיוע לכלי לחץ שמטרתו לשמר סטנדרטים מינימליים של זכויות אדם ולוודא שמצרים נשארת מיושרת עם המדיניות האמריקנית. עם זאת, לעתים מחליט מזכיר המדינה לשחרר את הסכום "מטעמי אינטרסים ביטחוניים" – כפי שקרה בספטמבר 2024, לאחר שמצרים סייעה במגעים להפסקת אש בעזה.
