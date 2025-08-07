 איום ה"סנאפבק": האם אירופה תלחץ על ההדק?
האיחוד האירופי דורש התחייבות אמינה מטהראן עד סוף אוגוסט, אחרת יוחזרו כל סנקציות האו"ם. האם מאחורי הקלעים מתבשלת פשרה?

איל לוינטר | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

רקע

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הצהיר ב-15 ביולי כי מדינות ה-E3 (צרפת, גרמניה ובריטניה) צפויות להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק" שיחזיר את כל סנקציות האו"ם על איראן "עד סוף אוגוסט לכל המאוחר", אם איראן לא תציג "התחייבות ברורה, קונקרטית וניתנת לאימות" לקראת הסכם גרעין.

בדבריו רמז בארו כי עצם חידוש המו"מ בין איראן לארה"ב הוא תנאי סף עבור האירופים, אך אינו מספק בפני עצמו: מדינות ה-E3 דורשות לראות צעדים מעשיים, מדידים ובני אימות, המצביעים על התקדמות ממשית לעמידה במגבלות הגרעין. בהיעדרם, יופעל מנגנון הסנאפבק.

האירופים לא פירטו פומבית מהם הצעדים הנדרשים, אך סביר להניח שהם כוללים חידוש שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), הענקת גישה לפקחי הסוכנות לאתרים באיראן, והתחייבות לשיחות – ישירות או עקיפות – עם וושינגטון לגבי הסדר ארוך טווח.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו | צילום: Antonin Albert/Shutterstock.com

