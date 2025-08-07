איום ה"סנאפבק": האם אירופה תלחץ על ההדק?

רקע

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הצהיר ב-15 ביולי כי מדינות ה-E3 (צרפת, גרמניה ובריטניה) צפויות להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק" שיחזיר את כל סנקציות האו"ם על איראן "עד סוף אוגוסט לכל המאוחר", אם איראן לא תציג "התחייבות ברורה, קונקרטית וניתנת לאימות" לקראת הסכם גרעין.

בדבריו רמז בארו כי עצם חידוש המו"מ בין איראן לארה"ב הוא תנאי סף עבור האירופים, אך אינו מספק בפני עצמו: מדינות ה-E3 דורשות לראות צעדים מעשיים, מדידים ובני אימות, המצביעים על התקדמות ממשית לעמידה במגבלות הגרעין. בהיעדרם, יופעל מנגנון הסנאפבק.