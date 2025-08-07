 מי את מאוריטניה? המועמדת האלמונית ביותר להסכמי אברהם
בזמן שמרבית הישראלים כלל לא יודעים היכן היא נמצאת, מאוריטניה – מדינה אפריקאית רחוקה ושקטה – מוזכרת מדי פעם במסדרונות הדיפלומטיים כמועמדת אפשרית להסכמי אברהם

יובל גומא | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

ב-9 ביולי התקיימה בבית הלבן "מיני פסגה" בין הנשיא טראמפ למנהיגי חמש מדינות ממערב אפריקה. במקביל, דווח בתקשורת האמריקנית על פגישה שנקבעה, לכאורה, בין ראש הממשלה נתניהו – ששהה בוושינגטון לאחר פגישתו עם טראמפ – לבין נשיא מאוריטניה, מוחמד ולד ע'זואני.

ב-12 ביולי דובר ממשלת מאוריטניה הכחיש את הדיווחים ואף כינה אותם "חסרי בסיס". עם זאת, החוקרת שרה זעימי ממכון החשיבה "המועצה האטלנטית" טוענת כי על פי מקורותיה יש אינדיקציות לכך שייתכן והפגישה התקיימה, אם כי לא ניתן היה לקבל לכך אישור פומבי.

"אנו יודעים ממקורות בממשל האמריקני שמאוריטניה הייתה במרחק של שבועות ספורים מהצטרפות להסכמי אברהם, ממש לקראת סיום כהונת טראמפ הראשונה", אומרת לי זעימי בריאיון. "אבל מאז שטראמפ עזב את הבית הלבן, מאוריטניה מצאה את עצמה במצב גיאו-אסטרטגי עדין. שכנתה אלג'יריה החלה להציע לה תמריצים כלכליים משמעותיים כדי שתיישר קו עם מדיניותה, וטראמפ כבר לא היה בתמונה כדי לשמש ערב לתהליך הנורמליזציה עם ישראל, דבר שגרם למאוריטניה לחשוש.

הנשיא טראמפ בפגישה עם מנהיגי מדינות ממערב אפריקה, 9 ביולי 2025

הנשיא טראמפ בפגישה עם מנהיגי מדינות ממערב אפריקה, 9 ביולי 2025 | צילום: Jim Watson/AFP via Getty Images

