מי את מאוריטניה? המועמדת האלמונית ביותר להסכמי אברהם

ב-9 ביולי התקיימה בבית הלבן "מיני פסגה" בין הנשיא טראמפ למנהיגי חמש מדינות ממערב אפריקה. במקביל, דווח בתקשורת האמריקנית על פגישה שנקבעה, לכאורה, בין ראש הממשלה נתניהו – ששהה בוושינגטון לאחר פגישתו עם טראמפ – לבין נשיא מאוריטניה, מוחמד ולד ע'זואני.

ב-12 ביולי דובר ממשלת מאוריטניה הכחיש את הדיווחים ואף כינה אותם "חסרי בסיס". עם זאת, החוקרת שרה זעימי ממכון החשיבה "המועצה האטלנטית" טוענת כי על פי מקורותיה יש אינדיקציות לכך שייתכן והפגישה התקיימה, אם כי לא ניתן היה לקבל לכך אישור פומבי.