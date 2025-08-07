 לאן יוביל הדיאלוג בין ישראל לסוריה?
עד לא מזמן דחפו האמריקנים ל"נורמליזציה" בין ישראל לסוריה, ואז המציאות בשטח טרפה את כל הקלפים. האם הסכם ביטחוני עוד אפשרי – או שמדובר באשליה?

אורן שלום | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

בסוף יוני הצהיר שר החוץ, גדעון סער, כי ישראל שואפת לשלב את סוריה במעגל השלום והנורמליזציה, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה. ארה"ב הסירה סנקציות שהטילה על סוריה, ובתקשורת הבין-לאומית דווח כי מתנהלות שיחות חשאיות בין ירושלים לדמשק בניסיון להגיע להסכם ביטחוני.

מאז התרחשו התפתחויות רבות. באמצע יולי פרץ גל אלימות חריג במחוז סווידא בין הדרוזים לבדואים וליחידות המשטר הסורי. דמשק הגיבה בעוצר, שלחה כוחות, ביצעה ירי כבד ואף הוצאות להורג. חיל האוויר הישראלי תקף, ולבסוף הושג הסכם הפסקת אש שאחריו נרשמו תקריות מקומיות.

"מדינת ישראל נהגה נכון כשבלמה את הטבח", אומר לי בריאיון אלוף במיל' יעקב עמידרור, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה נתניהו וראש המועצה לביטחון לאומי. "אבל חובה לזכור: אסור לנו להיגרר עמוק לתוך האירוע. כבר יש דרוזים שחולמים, מדברים וכותבים על 'מדינה דרוזית גדולה' שתאחד את הדרוזים מדרום לביירות עם אלה שבהר הדרוזים ותהיה ידידותית לישראל. אם מדינה כזו תקום – אנחנו נצטרך להקימה, להחזיק בה ולהגן עליה.

בדואי באזור סווידא הדרוזי, 18 ביולי 2025

בדואי באזור סווידא הדרוזי, 18 ביולי 2025 | צילום: Bakr Alkasem/AFP via Getty Images

