לאן יוביל הדיאלוג בין ישראל לסוריה?

בסוף יוני הצהיר שר החוץ, גדעון סער, כי ישראל שואפת לשלב את סוריה במעגל השלום והנורמליזציה, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה. ארה"ב הסירה סנקציות שהטילה על סוריה, ובתקשורת הבין-לאומית דווח כי מתנהלות שיחות חשאיות בין ירושלים לדמשק בניסיון להגיע להסכם ביטחוני.

מאז התרחשו התפתחויות רבות. באמצע יולי פרץ גל אלימות חריג במחוז סווידא בין הדרוזים לבדואים וליחידות המשטר הסורי. דמשק הגיבה בעוצר, שלחה כוחות, ביצעה ירי כבד ואף הוצאות להורג. חיל האוויר הישראלי תקף, ולבסוף הושג הסכם הפסקת אש שאחריו נרשמו תקריות מקומיות.