 מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

פגישות דיסקרטיות, איומים מצד הרשות והאשמות קשות ב"בגידה" – כך צמחה מתחת לרדאר יוזמה חדשה של חמולות בחברון להתנתק מהרשות הפלסטינית ולכונן ישות עצמאית במודל של איחוד האמירויות. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם מדובר בפוטנציאל אמיתי למהפכה או בפנטזיה מסוכנת?

אורן שלום | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 18 דק׳

מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור

בעוד הלחימה ברצועת עזה נמשכת, התגבשה מתחת לפני השטח יוזמה שקטה וכמעט סודית: שורת חמולות בחברון ביקשו להתנתק מהרשות הפלסטינית, והציעו לישראל חזון שאפתני – הקמת אמירות פלסטינית בסגנון דובאי.

היוזמה קודמה בחודשים האחרונים בפגישות שהתקיימו בין נציגי החמולות המרכזיות בחברון לבין גורמים ישראלים, בהם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת. הדיונים התמקדו באפשרות להקים ישות עצמאית חדשה שתשתף פעולה עם ישראל בתחומי הביטחון והכלכלה, ותתבסס על מודל החמולות המצליח באמירויות.

ד"ר מרדכי קידר, מזרחן והוגה רעיון "האמירויות הפלסטיניות" לפני כ-25 שנה, מספר: "השר ברקת ערך בביתו כ-12 מפגשים בחצי השנה האחרונה, אחת לשבועיים בערך, שבהם השתתפו שייח'ים המייצגים את החמולות. בפגישות הללו דנו בנושאים רבים הקשורים ליוזמה. השייח'ים הביעו רצון לחיים נורמליים, לעבודה בישראל, למשיכת השקעות, לפיתוח הכלכלה ולהקמת בית חולים בחברון".

השייח' ודיע אל-ג'עברי, מנהיג החמולה הדומיננטית בחברון

השייח' ודיע אל-ג'עברי, מנהיג החמולה הדומיננטית בחברון | אילוסטרציה: מגזין אפוק. צילום באדיבות ודיע אל-ג'עברי, מפה: Mapa GISrael 2025

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הנשיא טראמפ בפגישה עם מנהיגי מדינות ממערב אפריקה, 9 ביולי 2025
מי את מאוריטניה? המועמדת האלמונית ביותר להסכמי אברהם

יובל גומא

בזמן שמרבית הישראלים כלל לא יודעים היכן היא נמצאת, מאוריטניה – מדינה אפריקאית רחוקה ושקטה – מוזכרת מדי פעם במסדרונות הדיפלומטיים כמועמדת אפשרית להסכמי אברהם

בדואי באזור סווידא הדרוזי, 18 ביולי 2025
לאן יוביל הדיאלוג בין ישראל לסוריה?

אורן שלום

עד לא מזמן דחפו האמריקנים ל"נורמליזציה" בין ישראל לסוריה, ואז המציאות בשטח טרפה את כל הקלפים. האם הסכם ביטחוני עוד אפשרי – או שמדובר באשליה?

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו
איום ה"סנאפבק": האם אירופה תלחץ על ההדק?

איל לוינטר

האיחוד האירופי דורש התחייבות אמינה מטהראן עד סוף אוגוסט, אחרת יוחזרו כל סנקציות האו"ם. האם מאחורי הקלעים מתבשלת פשרה?

מל"ט מדגם Wing Loong שמקורו בסין
מצרים מהדקת קשרים עם סין – ובוחנת את גבולות ההשפעה האמריקנית

איל לוינטר

תרגיל צבאי משותף ודיווחים על רכישה אפשרית של מטוסי קרב סיניים מעוררים שאלות על כיוון המדיניות המצרית, ועל מאזן הכוחות בין בייג'ינג לוושינגטון במזרח התיכון

עלי לאריג'אני לצידו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
שינויים בצמרת: איראן מקימה מועצת ביטחון חדשה וממנה יו"ר חדש למועצה העליונה לביטחון לאומי | פרשנות

יוני בן מנחם

לאחר סבב הלחימה עם ישראל, המשטר בטהראן מבצע שני מהלכים במערכת הביטחון: הקמת גוף ביטחוני חדש בראשות הנשיא פזשכיאן, והחזרת עלי לאריג'אני, איש אמונו של ח'מינאי, לעמדת מפתח

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, 16 ביוני 2025
זלנסקי במבחן – משבר אמון סביב המאבק בשחיתות מטלטל את אוקראינה | פרשנות

דורון פסקין

ניסיונו של הנשיא זלנסקי להכפיף אליו את גופי המאבק בשחיתות עורר גל מחאה וביקורת בין-לאומית. למרות שנסוג מהמהלך, אמון הציבור והמערכת הפוליטית באוקראינה נותרו מעורערים

שתפו: