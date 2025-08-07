פגישות דיסקרטיות, איומים מצד הרשות והאשמות קשות ב"בגידה" – כך צמחה מתחת לרדאר יוזמה חדשה של חמולות בחברון להתנתק מהרשות הפלסטינית ולכונן ישות עצמאית במודל של איחוד האמירויות. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם מדובר בפוטנציאל אמיתי למהפכה או בפנטזיה מסוכנת?
אורן שלום | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 18 דק׳
מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור
בעוד הלחימה ברצועת עזה נמשכת, התגבשה מתחת לפני השטח יוזמה שקטה וכמעט סודית: שורת חמולות בחברון ביקשו להתנתק מהרשות הפלסטינית, והציעו לישראל חזון שאפתני – הקמת אמירות פלסטינית בסגנון דובאי.
היוזמה קודמה בחודשים האחרונים בפגישות שהתקיימו בין נציגי החמולות המרכזיות בחברון לבין גורמים ישראלים, בהם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת. הדיונים התמקדו באפשרות להקים ישות עצמאית חדשה שתשתף פעולה עם ישראל בתחומי הביטחון והכלכלה, ותתבסס על מודל החמולות המצליח באמירויות.
ד"ר מרדכי קידר, מזרחן והוגה רעיון "האמירויות הפלסטיניות" לפני כ-25 שנה, מספר: "השר ברקת ערך בביתו כ-12 מפגשים בחצי השנה האחרונה, אחת לשבועיים בערך, שבהם השתתפו שייח'ים המייצגים את החמולות. בפגישות הללו דנו בנושאים רבים הקשורים ליוזמה. השייח'ים הביעו רצון לחיים נורמליים, לעבודה בישראל, למשיכת השקעות, לפיתוח הכלכלה ולהקמת בית חולים בחברון".
