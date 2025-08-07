מאוהל השייח'ים לשיחות הסודיות: מסע בעקבות היוזמה שמטלטלת את האזור

פגישות דיסקרטיות, איומים מצד הרשות והאשמות קשות ב"בגידה" – כך צמחה מתחת לרדאר יוזמה חדשה של חמולות בחברון להתנתק מהרשות הפלסטינית ולכונן ישות עצמאית במודל של איחוד האמירויות. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם מדובר בפוטנציאל אמיתי למהפכה או בפנטזיה מסוכנת?

אורן שלום | 7 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 18 דק׳