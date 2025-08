המדינות שהצהירו כי יכירו במדינה פלסטינית הציבו רשימת דרישות שיהיה על הרש"פ לעמוד בהן. להערכת גורמים בכירים בירושלים, הרש"פ תנסה להרוויח זמן יוני בן מנחם | 4 באוגוסט 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

כיצד תתמודד הרש"פ עם התנאים שהציבה הקהילה הבין לאומית להקמת מדינה פלסטינית? | פרשנות

הסחף המדיני בעד הקמת מדינה פלסטינית עצמאית, ששיאו אמור להיות בכינוס העצרת הכללית של האו"ם בחודש הבא, מדאיג מאוד את הדרג המדיני בירושלים. לא פחות מדאיגה היא העובדה שאת המהלך הזה מובילה כבר מספר חודשים סעודיה, ביחד עם צרפת – אותה סעודיה שאמורה בשלב כלשהו לחתום על הסכם נורמליזציה עם ישראל, בעידוד ממשל טראמפ. גורם מדיני בכיר אומר כי הוא תוהה כיצד ממשלת ישראל, המתנגדת להקמת מדינה פלסטינית, תרבע את המעגל. להערכתו, הסעודים לא יוותרו על כך שישראל תכיר במדינה פלסטינית עצמאית בקווי 67', שמזרח ירושלים היא בירתה, כתנאי להסכם נורמליזציה עם ישראל. 12 מדינות מתוך האיחוד האירופי כבר הכירו או הודיעו כי בכוונתן להכיר במדינת "פלסטין", אך 15 אחרות עדיין מהססות, אף שהן תומכות באופן רשמי בפתרון שתי המדינות. ההיסוס הזה נובע, בחלקו, מההתנגדות הישירה והעזה של ממשל טראמפ וישראל.