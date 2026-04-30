ד"ר יוסרי ח'יזראן, היסטוריון וחוקר, מדבר בריאיון לתוכנית "האסטרטגים" של אפוק על המורכבות בתוך לבנון ועל השאלה האם ממשלת לבנון מסוגלת לייצר ריבונות. וגם, האם נשיא סוריה יצליח לייצב את המדינה?

יוני בן מנחם | 30 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳

מאחורי הקלעים של יחסי הכוחות בלבנון | צפו בריאיון

לבנון וסוריה, שתי שכנותיה של ישראל בגבול הצפון, מתמודדות לא רק עם מציאות ביטחונית מורכבת, אלא גם עם אתגרים פנימיים עמוקים בניסיון לייצר יציבות, לבסס ריבונות ולשלוט בכלל חלקי המדינה.

ד"ר יוסרי ח'יזראן, חוקר ההיסטוריה הפוליטית-חברתית של אזור הסהר הפורה במזרח התיכון, מרצה בכיר בתוכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם במרכז האקדמי שלם ועמית מחקר במכון טרומן, התארח בתוכנית "האסטרטגים". בריאיון הוא התייחס למתחים העדתיים בלבנון, לשינוי בדעת הקהל הלבנונית כלפי חיזבאללה, ליחסי הכוחות במדינה ולהשלכותיהם על המשא ומתן בין לבנון לישראל.

ד"ר ח'יזראן התייחס גם למצב בסוריה ולאתגרים שעימם מתמודד נשיא המדינה, אחמד א-שרע. לטענתו, סוריה של היום היא "מדינה שברירית", ומה שנראה כעת הוא "השתלטות של הג'יהאדיסטים על כלל מנגנוני המדינה".

Ali Haj Suleiman/Getty Images, Stringer/ Getty Images, JOSEPH EID/AFP via Getty Images 

