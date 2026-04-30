מאחורי הקלעים של יחסי הכוחות בלבנון | צפו בריאיון

לבנון וסוריה, שתי שכנותיה של ישראל בגבול הצפון, מתמודדות לא רק עם מציאות ביטחונית מורכבת, אלא גם עם אתגרים פנימיים עמוקים בניסיון לייצר יציבות, לבסס ריבונות ולשלוט בכלל חלקי המדינה.

ד"ר יוסרי ח'יזראן, חוקר ההיסטוריה הפוליטית-חברתית של אזור הסהר הפורה במזרח התיכון, מרצה בכיר בתוכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם במרכז האקדמי שלם ועמית מחקר במכון טרומן, התארח בתוכנית "האסטרטגים". בריאיון הוא התייחס למתחים העדתיים בלבנון, לשינוי בדעת הקהל הלבנונית כלפי חיזבאללה, ליחסי הכוחות במדינה ולהשלכותיהם על המשא ומתן בין לבנון לישראל.