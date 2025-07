גורמים בכירים בישראל טוענים כי חיזבאללה מפר את הסכם הפסקת האש ומנסה, בהנחיית איראן, לבנות מחדש את כוחו הצבאי בדרום לבנון ומצפון לליטני. האם ישראל תרחיב את פעולותיה במטרה למנוע זאת? יוני בן מנחם | 31 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

ניסיונות ההתחמשות של חיזבאללה והאזהרה הישראלית | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל העבירה מסר חד משמעי לממשל טראמפ ולמדינות אירופה, כי אם ממשלת לבנון לא תפעל באופן משמעותי נגד המשך התחמשות חיזבאללה, ישראל עשויה הרחיב את פעולותיה בלבנון במטרה למנוע מהארגון לשקם את כוחותיו. אותם גורמים הדגישו כי מדובר בהרחבת הפעולות שישראל נוקטת כבר היום לאכיפת הסכם הפסקת האש גם מצפון לליטני. אמש נשא מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, נאום שבו שב והדגיש כי סוגיית פירוק הארגון מנשקו תעלה לדיון רק לאחר שישראל תיסוג מכל השטחים הלבנוניים הכבושים. קאסם תקף בחריפות את הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואמר: "כל מי שקורא היום למסירת הנשק, למעשה דורש שנמסור אותו לישראל, ובכך משרת את הפרויקט הישראלי". גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בלבנון, חיסל צה"ל יותר מ-234 פעילי חיזבאללה והשמיד כ-90 משגרי רקטות, 20 מפקדות, 40 תשתיות מבצעיות, חמישה אתרי ייצור נשק ושלושה מחנות אימונים של כוח "רדואן".