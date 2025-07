גורמים בכירים בישראל אומרים כי א-שרע עשה שורה של טעויות בכל הקשור בטיפול במצב בסווידא שהחלישו את מעמדו כנשיא סוריה וחיזקו את הדרישות הביטחוניות הישראליות בנוגע לדרום המדינה יוני בן מנחם | 27 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הערכת מצב מוטעית, סיכון במלחמת אזרחים וערעור מעמדו – הטעויות של א-שרע בסווידא | פרשנות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נמצא כעת במבחן אמריקני וישראלי בעקבות האירועים האלימים בעיר סווידא בדרום סוריה. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי א-שרע יצטרך להתמודד עם ההשלכות של החלטותיו בכל הקשור בטיפול בעימותים בסווידא ומעורבות כוחות המשטר בהתקפות על הדרוזים. הם מונים מספר טעויות מרכזיות: א. מתן סיבות לישראל להתערב במצב הפנימי בסוריה, והצדקה להמשיך ולשמור אל אזור החיץ שהיא הקימה והרחיבה באזור רמת הגולן.