טורקיה מחריפה את האיומים על ישראל בעקבות התקיפות בדמשק ומאיימת בהתערבות ישירה בסוריה. האם הזירה הסורית תהפוך למוקד עימות גלוי בין המדינות או שארה"ב תצליח לבלום הסלמה? יוני בן מנחם | 24 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

גובר מאבק ההשפעה בין טורקיה לישראל על אדמת סוריה | פרשנות

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, הצהיר ב-22 ביולי כי סבלנותה של טורקיה כלפי מעשי ישראל בסוריה הולכת ואוזלת, והזהיר כי אנקרה תתערב אם יימשכו הניסיונות לחלוקת אדמות סוריה. לדבריו, "אם תמשיכו במסלול של חלוקה וחוסר יציבות בסוריה, נחשיב זאת כאיום ישיר על ביטחוננו הלאומי ונפעל בהתאם." הצהרותיו הנחרצות של פידאן באו בהמשך דבריו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ב-21 ביולי, אשר טען כי ישראל פועלת לחבל ביציבות בסוריה. ארדואן טען כי ישראל ממשיכה בפרובוקציות ואינה מעוניינת ביציבות אזורית. ארדואן הפגין עניין מיוחד במתרחש בסווידא, וסקר בפני עיתונאים את מאמצי הממשלה הסורית להגן על העיר ולסכל ניסיונות ללבות סכסוך פנימי. לדבריו, הסוגייה המרכזית היא שימושה של ישראל בעימותים בסווידא ככיסוי לפלישה לשטח סוריה.