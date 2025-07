למרות האירועים הקשים בסוריה, הממשל האמריקני איננו מוותר על תוכניותיו לגביה יוני בן מנחם | 22 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הבדלי הגישות של ארה"ב וישראל בנוגע לסוריה | פרשנות

ישראל וארה"ב עוקבות אחר המתרחש בדרום סוריה בעקבות האירועים האלימים באזור סווידא. המתיחות באזור לא חלפה, והעימותים עלולים להתפרץ מחדש בכל רגע. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הטיל על השלטון הסורי את האחריות להפסקת "האסון בדרום", וקרא לו "לפעול אם ברצונו לשמר כל סיכוי לסוריה מאוחדת, שקטה וחופשית מדאע"ש ומהשפעה איראנית". לדבריו, על ממשלת סוריה להשתמש בכוחות הביטחון שלה כדי לעצור את כניסת דאע"ש וגורמים ג'יהאדיסטים לאזור ולמנוע מהם לבצע טבח נוסף. בפוסט שפרסם ב-X דרש רוביו להעמיד לדין את כל האחראים לזוועות, כולל בתוך שורות השלטון, ולשים סוף לאונס ולרצח אזרחים, פשעים שלדבריו "עדיין מתרחשים".