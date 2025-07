המלחמה מול ישראל וארה"ב חשפה את פגיעותו של המשטר האיראני, האיצה את המשבר החברתי והכלכלי, וערערה את עיקרון ההנהגה הדתית העליונה. האם איראן עומדת בפני שינוי היסטורי או שתבחר בדרך ההקצנה והבידוד? יוני בן מנחם | 9 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

משטר האייתולות על פרשת דרכים: קריסת "וליאת אל-פקיה" אחרי מלחמת 12 הימים | פרשנות

המשטר האיראני מושתת על עיקרון "וליאת אל-פקיה" – רעיון דתי-פוליטי מרכזי באסלאם השיעי, שלפיו ההנהגה הפוליטית והדתית נתונה בידי המנהיג הדתי העליון. עיקרון זה העניק למשטר את הלגיטימציה והיציבות שדרושות לקיומו במשך עשרות שנים, מתוך הנחה שהמנהיגות הרוחנית תבטיח אחדות, עמידות וסולידריות פנימית. אולם, האירועים האחרונים - ובראשם מלחמת 12 הימים - ערערו את תחושת היציבות הזאת. הציבור האיראני, שבעבר קיבל את מנהיגות ח'מינאי כחלק ממסגרת דתית-אידיאולוגית מגובשת, הולך ומאבד אמון ביכולת ההנהגה להתמודד עם אתגרי הביטחון, הכלכלה והחברה. עקרון וליאת אל-פקיה, שבעבר שימש עוגן של יציבות, הופך בעיני רבים לסמל לכישלון ולניתוק מהמציאות. לפי הערכות גורמים ביטחוניים, איראן חווה כיום משבר אמון עמוק בחברה. המלחמה האחרונה מול ישראל וארה"ב חשפה פער משמעותי בין העוצמה הצבאית שהמשטר טען לה, לבין המציאות בשטח. טעויות חמורות בניהול המערכה, חדירות מודיעיניות ישראליות שהובילו לסיכול בכירים ולחיסול מדעני גרעין, והכשלים הכלכליים שנבעו מהסנקציות – כל אלה החריפו את הביקורת הציבורית והפנימית נגד המשטר.