העשרת אורניום, מגעים עם ארה"ב והשאיפה לנשק גרעיני – מה מתכננת איראן לאחר המתקפות שספגה מישראל וארה"ב? יוני בן מנחם | 4 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בין גרעין למשא ומתן – המשחק הכפול של איראן | פרשנות

איראן נוקטת עמימות מכוונת לגבי מידת הפגיעה באתרי הגרעין שלה כתוצאה מההתקפות של ישראל וארה"ב. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען בראיון לרשת CBS ב-1 ביולי כי אתרי הגרעין "נפגעו קשה" אך ארצו עדיין מבצעת בדיקות והערכת מצב לגבי תוצאות התקיפות. העמימות האיראנית היא מכוונת. גורמים רשמיים, כמו דוברת הממשלה פאטמה מהאג'ראני, מדברים על "נזקים חמורים" שנגרמו למתקני הגרעין, אך מסרבים לספק פרטים נוספים. הם מדגישים כי התוכנית תימשך "במלוא עוזה". יו"ר הסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית, מוחמד איסלאמי, טען ב-2 ביולי כי "התעשייה הגרעינית שלנו אינה ניתנת להשמדה בהפצצות, שכן הטכנולוגיה שלנו היא מקומית ונטועה עמוק באדמת איראן".