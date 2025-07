על רקע המגעים החשאיים בין ירושלים לדמשק, נרשמים סימנים להסדרה אפשרית. בתמונה: אזור חיץ, איסור על כוחות עוינים, וסיכוי להסכם מדורג בגיבוי אמריקני. כל אלה כשלב בדרך לנורמליזציה איל לוינטר | 7 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

נורמליזציה על תנאי: ישראל, סוריה וההימור בגבול הצפוני | פרשנות

רקע בסוף יוני הצהיר שר החוץ גדעון סער כי ישראל שואפת לצרף את סוריה ולבנון למעגל השלום והנורמליזציה, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה. סער הבהיר כי "רמת הגולן תישאר חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל". למחרת, הודיעה ארה"ב על הסרת סנקציות נוספות שהוטלו בעבר על סוריה, ובכלל זה ביטול צווים נשיאותיים שהגבילו סחר, השקעות, תנועות הון ושיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים סוריים. הצעד הגיע כהמשך לפגישת נשיא ארה"ב טראמפ עם נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע (אבו מוחמד אלג'ולאני), במאי האחרון. שליח ארה"ב לסוריה, תומאס ברק, מסר לסוכנות הידיעות "אנאדולו" הטורקית כי א-שרע הצהיר ש"אינו שונא את ישראל ושואף לשלום בגבול המשותף". לדבריו, מתקיימות שיחות חשאיות בין ישראל לסוריה בכל הנושאים המרכזיים, והממשל הסורי אינו מעוניין בעימותים צבאיים.