מבצע "עם כלביא" זעזע את טהראן, אך ההיסטוריה מלמדת בבירור: תקיפות מהאוויר וחיסולים בלבד לא מפילים משטרים, ונדרש צעד אחד נוסף איל לוינטר | 7 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

שינוי משטר באיראן – איך עושים זאת נכון, לפי דפי ההיסטוריה | פרשנות

רקע לרגע נדמה היה שבמהלך מבצע "עם כלביא", ישראל חותרת להפלת המשטר האיראני. התקפות חיל האוויר לא התמקדו רק בפגיעה בתוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים, אלא כוונו גם לסמלי שלטון: מבנה רשות השידור הממלכתית, יועציו הפוליטיים הבכירים של המנהיג העליון עלי ח'מינאי, ותשתיות כלכליות כמו מתקני אנרגיה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הצהיר במהלך ביקור בבית החולים סורוקה: "הנחיתי שאף אחד לא חסין. כל האפשרויות פתוחות". שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הוסיף בביקורו בחולון: "ח'מינאי הוא היטלר המודרני, אדם כזה אסור לו להתקיים". ואולם, ההיסטוריה מלמדת שהפצצות אוויריות לבדן כמעט אינן מצליחות להפיל משטרים. רוברט פייפ (Pape), בספרו Bombing to Win (1996) ובמאמריו המאוחרים, מראה כי שיעור ההצלחה של מתקפות אוויריות בשינוי שלטון הוא נמוך מאוד. הפצצות אינן מחליפות מהפכה.