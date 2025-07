ישראל בחרה להמשיך את הלחימה באמצעים סמויים, תוך הצבת קווים אדומים ברורים לאיראן. לאן זה מוביל? איל לוינטר | 7 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

האסטרטגיה הישראלית מול איראן אחרי "עם כלביא" | פרשנות

רקע מבצע "עם כלביא" הסתיים בהפסקת אש מתוחה. ב-27 ביוני הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הורה לצה"ל להכין "תכנית אכיפה" מול איראן, הכוללת: שמירה על העליונות האווירית של ישראל, סיכול התקדמותה של תוכנית הגרעין וייצור הטילים, וכן תגובה על כל תמיכה איראנית בטרור נגד ישראל. כ"ץ הדגיש: "נפעל באופן קבוע כדי לסכל איומים מסוג זה". נכון למועד כתיבת שורות אלה בסוף יוני, לא דווח על תקיפות ישראליות גלויות בשטח איראן, וגם איראן לא הגיבה ישירות – אלא פעלה בעיקר בערוצים עקיפים, כגון דרך החות'ים ובאמצעים דיפלומטיים ותעמולתיים. הפסקת האש שהוכרזה עדיין נשמרת, אך ייתכן שמתרחשות הפרות "אפורות" – פעולות בעוצמה ובאופן המאפשרים לצדדים להימנע מחידוש הסבב. כך למשל, בסוף יוני דווח באיראן על ירי לעבר כלי טיס בלתי מאוישים ועל הפעלת מערכות הגנה אוויריות באזור שיראז. לא יצאה הכחשה רשמית וגם לא דווח על נזק. לאחר מכן דווח דבר דומה גם בטהראן. הסוכנויות פארס ותנסים טענו כי מדובר בבדיקת מערכות בלבד.