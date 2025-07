מומחה הגרעין הבכיר דיוויד אולברייט אומר בריאיון לאפוק כי טהראן ככל הנראה תחפש מיקום חדש וסודי לצנטריפוגות – אתגר מודיעיני מורכב לישראל ולארה"ב. לדבריו, התקיפות האחרונות האטו את איראן, אך האיום עדיין קיים יובל גומא | 7 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

המרדף אחר האתר הסודי הבא של איראן

"אנחנו מנסים לאתר היכן איראן עשויה להציב מתקן צנטריפוגות חדש. אנחנו בוחנים מיקום אפשרי בסמוך למתקן הגרעיני באיספהאן או ליד מתקן ההעשרה בנתנז", אומר דיוויד אולברייט, מייסד ונשיא המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי (Institute for Science and International Security). "אם יבחרו במיקום מוכר או חשוד, ניתן יהיה לנטרל אותו באמצעים צבאיים. לכן ייתכן שיבחרו באתר חדש, שיידרש מאמץ מודיעיני כדי לאתרו". המכון שבראשו עומד אולברייט נחשב לאחד הגופים הבולטים והאמינים בארצות הברית בתחום המעקב אחר הפצת נשק גרעיני. דוחותיו מהווים מקור חשוב לאנליסטים, עיתונאים ובכירים בממשל האמריקני, וגם בישראל הוא נחשב לגורם מקצועי ועדכני במיוחד בכל הנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. אולברייט מציין כי ב-12 ביוני – יום לפני התקיפה הישראלית – הודיעו משרד החוץ האיראני והסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית כי איראן תקים מתקן העשרה חדש במקום "מאובטח" שטרם נחשף. מנכ"ל סבא"א, רפאל גרוסי, אמר שהמתקן נמצא באיספהאן, אך לא פירט את המיקום המדויק בתוך המתחם.