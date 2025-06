איראן איבדה את יתרון ההרתעה המסורתי שלה. המערכה הוכרעה בבירור לטובת ישראל, והדוקטרינה הצבאית האיראנית שפותחה במשך כ-40 שנה נכשלה יוני בן מנחם | 27 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם איראן תנסה לעצב דוקטרינה צבאית חדשה? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי איראן נכנסת עכשיו לשלב של חשבון נפש והפקת לקחים מהמלחמה עם ישראל, והיא תנסה לעצב דוקטרינת לחימה חדשה בעקבות הכישלון המחפיר שלה במלחמה. השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, אמר ב-25 ביוני כי הוא "מקווה להסכם שלום מקיף עם איראן, יש תחושה חזקה שאיראן מוכנה". אולם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר אמש כי לא הושג הסכם להתחיל במשא ומתן חדש עם ארה"ב. הוא הוסיף כי "המדיניות הקבועה שלנו הייתה שאיראן לא מתנגדת למשא ומתן, אך לא מוכנה לנהל משא ומתן בתנאים שקבעה וושינגטון. דחינו משא ומתן ישיר עם וושינגטון, והוצע משא ומתן עקיף עם תנאים חדשים". הגורמים הביטחוניים בישראל מנמיכים את הציפיות ואומרים כי כל עוד שלטון האייתולות בראשות עלי ח'מינאי שולט באיראן, הוא לא יוותר על תוכניתו להשמיד את ישראל. הוא פשוט יפיק לקחים וינסה למצוא דרך מתוחכמת יותר להשיג את מטרתו זו, לאחר הכישלון שלו במלחמה.