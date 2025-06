סוגיית חיסולו של המנהיג העליון של איראן עדיין לא הוכרעה. מדובר בסוגיה אסטרטגית משמעותית ולא רק צבאית, עם פוטנציאל להשלכות מרחיקות לכת על המזרח התיכון יוני בן מנחם | 17 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

שאלת חיסול ח'מינאי וההשלכות האפשריות על האזור | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

התקשורת האיראנית מרבה להשוות את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להיטלר; אולם האמת היא שמי שקיבל את התואר "היטלר" בעולם הערבי הוא דווקא המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי. כבר בשנת 2019 כינה אותו יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, במילים "ההיטלר החדש של המזרח התיכון". בריאיון שהעניק אז לעיתון "ניו יורק טיימס" הוא אמר: "למדנו מהפייסנות של אירופה שלא עבדה. אנחנו לא רוצים שאותו 'היטלר' מאיראן יעשה במזרח התיכון את מה שנעשה בעבר באירופה". מאז מתקפת הפתע של ישראל על איראן ב-13 ביוני, עלתה לשיח הציבורי האפשרות שישראל תחסל את ח'מינאי. ראש המל"ל, צחי הנגבי, התייחס לאפשרות הזו בכמה ריאיונות שהעניק לתקשורת הישראלית, ואמר כי לישראל אין כרגע, בדגש על כרגע, תוכנית לחסלו, וכי המתקפה הישראלית מכוונת לבכירים צבאיים איראנים ומדעני גרעין.