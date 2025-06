למרות התקיפה הישראלית באיראן והתלות הישירה של ארגון הטרור במשטר האייתולות, חיזבאללה נמנע מלהתערב במערכה יוני בן מנחם | 16 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מדוע חיזבאללה לא נחלץ לעזרת איראן? | פרשנות

מתקפת הפתע של ישראל על איראן חיסלה את הצמרת הצבאית שלה, והכתה במערכות הנשק הבליסטיות, במערך ההגנה האווירית האסטרטגי שלה ובמתקנים הגרעיניים. כתוצאה מכך נחשפה איראן, העומדת בראש "ציר הרשע", לפגיעות משמעותיות. תופעה דומה חווה ארגון חיזבאללה במהלך מלחמתו נגד ישראל בלבנון, כולל הפגיעה הקשה בהנהגתו, בתשתיותיו ובכוחותיו הצבאיים. גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה הבין שהוא איננו מסוגל להחזיק מעמד במערכה מול ישראל כמו בעבר, ושהוא אינו יכול, במצבו הנוכחי, להגן על איראן מפני ישראל. על פי גורמי מודיעין ישראלים, בתוך שורות חיזבאללה נשמעו גם קולות אכזבה מחוסר התגובה של איראן שלא באה לעזרת הארגון, במיוחד לאחר "מבצע הביפרים" של המוסד הישראלי, חיסול הנהגתו והפגיעה הקשה שגרם צה"ל לחיזבאללה בדרום לבנון.