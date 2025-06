גורמים בכירים בירושלים אומרים כי נראה שנשיא ארה"ב וראש ממשלת ישראל הצליחו לגבש מתווה משותף, גם אם מוסתר – סביב התפיסה המשותפת שמדינה כמו איראן אינה יכולה להחזיק ביכולת גרעינית יוני בן מנחם | 15 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

פיצול מסרים ותמיכה שקטה – האסטרטגיה של טראמפ מול פעילות ישראל באיראן | פרשנות

גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי התקיפה האווירית הנרחבת שביצעה ישראל ב-13 ביוני נגד אתרים צבאיים וגרעיניים באיראן, מציבה את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפני אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של כהונתו השנייה. בעודו מצהיר על רצונו להימנע ממלחמות ומדגיש את מחויבותו לדיפלומטיה מול טהראן, בפועל הוא מיישר קו עם מדיניותה ההתקפית של ישראל – ואולי אף מעורב בה מאחורי הקלעים. בריאיון שהעניק ל-CNN לפני התקיפה הישראלית באיראן אמר טראמפ: "אני לא רוצה שהם [ישראל] יבצעו תקיפה, כי זה יהרוס את מה שאנחנו בונים". אולם לאחר התקיפה, הוא שב והדגיש כי "ההצעה הדיפלומטית עדיין קיימת", והוסיף במסר מאיים בטון תקיף יותר: "הם [איראן] לא עשו את העסקה. כולם שם מתים עכשיו. ועדיין יש זמן לעצור את ההרג".