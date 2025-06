ביטול תקציבים, הקפאת ויזות, העלאת מסים ופיקוח הדוק על קמפוסים – ממשל טראמפ פועל בנחישות לשנות את פניה של ההשכלה הגבוהה. הקרב על עתיד האקדמיה האמריקנית בעיצומו – ושאלה אחת נותרה פתוחה: לאן כל זה מוביל? איל לוינטר | 9 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מלחמת טראמפ באוניברסיטאות: מה המהלך הבא? | פרשנות

רקע במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות ארה"ב, התחייב דונלד טראמפ "לטהר" את המוסדות האקדמיים מהשפעות ניאו-מרקסיסטיות ומאנטישמיות בתחומם. לדבריו, האוניברסיטאות אימצו את מדיניות הגיוון, השוויון וההכלה (DEI), המבוססת על רעיונות ניאו-מרקסיסטיים הרואים את העולם כמאבק בין "מדכאים" – הלבנים, האליטות והממסד – ל"מדוכאים" – שחורים, להט"ב, נשים, לטינים ועוד. גישה זו, לטענתו, מובילה להעדפה מתקנת בקבלה לאוניברסיטאות על בסיס גזע, תוך העדפת קבוצות הנתפסות כ"מדוכאות". בנוגע לאנטישמיות, טען טראמפ כי "האמריקנים נחרדו לראות סטודנטים ואנשי סגל בהרווארד ובמוסדות אחרים מביעים תמיכה בברברים ובג'יהאדיסטים שתקפו את ישראל". הוא הבטיח לשלול מימון פדרלי ממוסדות שלא יפעלו נגד הפגנות אנטישמיות בתחומם או שימשיכו במדיניות של אפליה מתקנת. טראמפ לא המתין: ביום השבעתו חתם על צו נשיאותי המורה לכל הסוכנויות הפדרליות לבטל תוכניות DEI, לבדוק מחדש חוזים הכוללים העדפה מתקנת, ולשלול תקציבים ממוסדות שלא יחדלו ממדיניות זו. באפריל השנה ננקט צעד נוסף – הקפאת מענקים וחוזים פדרליים עם אוניברסיטאות, ובראשן הרווארד, האוניברסיטה העשירה ביותר.