תנאי הפסקת אש בלתי אפשריים, השתלטות על תעשיות ביטחוניות והכנות למלחמה ארוכה – הקרמלין מסמן כיוון ברור, והוא אינו כולל לעת עתה שלום איל לוינטר | 9 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

לאן פניו של פוטין? | פרשנות

רקע נכון למועד כתיבת שורות אלה, סבבי השיחות בין רוסיה לאוקראינה שנערכו באיסטנבול לא הניבו התקדמות ממשית. בתחילת יוני העבירה המשלחת הרוסית לידי המשלחת האוקראינית מזכר הכולל תנאים להפסקת אש, אשר בפועל אינם ניתנים למימוש. בין היתר, דרשה רוסיה כי אוקראינה תסיג לחלוטין את כוחותיה מארבעת המחוזות שבמחלוקת – לוהנסק, דונצק, זפוריז'יה וחרסון בדרום מזרח אוקראינה – דרישה שסביר להניח שלא תיענה. בנוסף, רוסיה דורשת שאוקראינה תפנה את כוחותיה בתוך 30 יום מתחילת הפסקת האש מכל אזור שרוסיה מגדירה "נובורוסיה" (ובכלל זה העיר אודסה), וכי תתחייב לשמור על ניטרליות – לא להצטרף לנאט"ו ולא לארח בסיסים צבאיים זרים בשטחה. בדרישות אלה מאותת הנשיא פוטין כי אין בכוונתו להביא לסיום המלחמה בעתיד הקרוב. בסוף מאי אף חתם על צו המאפשר להפקיע את השליטה מהתעשיות הביטחוניות של רוסיה אם לא יעמדו ביעדי הייצור הצבאי. הצו מעניק סמכות למשרד התעשייה והמסחר למנות "חברת ניהול" שתיטול את הפיקוד על המפעלים ותוודא עמידה בחוזים מול המדינה – מהלך המעיד על היערכות למלחמה ממושכת שבה ייצור צבאי בקנה מידה רחב יישמר גם במחיר עקיפת בעלי השליטה במפעלים.