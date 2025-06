הפסקת האש בת 90 הימים בין ארה"ב לסין התגלתה כשברירית מהצפוי – האם טראמפ בדרך להסלמה מחושבת, או לוויתור אסטרטגי? איל לוינטר | 9 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לא נגמרה – היא רק משנה צורה | פרשנות

רקע ב-12 במאי הודיעה ארה"ב כי הגיעה להבנות עם סין על הפחתת מכסים הדדית, שתימשך 90 יום, ובמהלכה יתקיימו מגעים לגיבוש הסכם סחר כולל. במסגרת ההבנות, הפחיתה ארה"ב את המכסים שהטילה על יבוא מסין מ-125% ל-10%. עם זאת, מספר מכסים נותרו על כנם: מכס של 20% שהוטל על רקע מעורבות סין בסחר בפנטניל, מכסים סקטוריאליים בענפים כמו כלי רכב, פלדה ואלומיניום, וכן מכסים בגובה של כ-25% שהוטלו עוד בטרם נכנס דונלד טראמפ לתפקיד הנשיא. בתגובה, סין הפחיתה את מכסיה על יבוא מארה"ב מ-125% ל-10%, והודיעה שתשעה את ההגבלות שהטילה על יצוא מתכות נדירות לארה"ב – חומרים קריטיים עבור תעשיות התעופה, הביטחון, האלקטרוניקה והאנרגיה.