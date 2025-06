אחרי שנים של בידוד, סוריה מקבלת הזדמנות נדירה לחזור למשחק – עם שחקן ראשי שנוי במחלוקת. האם אלג'ולאני יצליח לבסס שלטון יציב, או ייגרר לכאוס שאינו מסוגל לנהל? איל לוינטר | 9 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

טראמפ הסיר את הסנקציות, דגל ארה"ב חזר לדמשק, אבל לאן הולכת סוריה? | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

רקע בחודש שעבר נפגש נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם מנהיג סוריה, אבו מוחמד אלג'ולאני, והכריז על הסרת כל הסנקציות האמריקאיות מעל סוריה – מהלך שמאפשר לחברות ערביות (כגון מסעודיה ומקטאר) וטורקיות להשקיע במדינה. מהבית הלבן נמסר כי טראמפ דרש מאלג'ולאני לגרש את המחבלים הפלסטינים מסוריה, להורות על יציאתם של כלל הטרוריסטים הזרים (שאינם פלסטינים), לנרמל את היחסים עם ישראל במסגרת הסכמי אברהם, לשתף פעולה עם ארה"ב במניעת חזרת דאע"ש, ולקחת אחריות על מתקני הכליאה של הארגון בצפון-מזרח סוריה. ההחלטה התקבלה לאחר חודשים של פעילות לובי אינטנסיבית מצד ערב הסעודית, טורקיה ואף מצד המשטר הסורי עצמו. טורקיה, שתמכה צבאית וכלכלית בארגון הייאת תחריר א-שאם בראשות אלג'ולאני, טענה כי הסרת הסנקציות תקדם יציבות אזורית, תעודד את חזרת הפליטים לסוריה, תחליש את ההשפעה הכורדית לאורך גבולה הדרומי, ותאפשר להרחיב את הסחר עם סוריה – לאחר שחברות טורקיות נמנעו מהשקעה במדינה מחשש להפרת הסנקציות האמריקאיות.