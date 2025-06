הלחץ הישראלי החליש את חמאס, אבל לא הצליח להצמיח חלופה יציבה – ובחלל הזה צצים גורמים אפורים לשעבר כמו אבו שבאב – מנהיג מיליציה חמושה בדרום הרצועה המציג את עצמו כמגן הציבור – הנתפסים בידי חלק מהאזרחים כ"רע במיעוטו" ובידי חמאס כעבריינים וסייענים לאויב יוני בן מנחם | 5 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

יאסר אבו שבאב נגד חמאס: מקרה מבחן לכאוס בעזה והאתגר בהפלת שלטון חמאס | פרשנות

בשבועות האחרונים, שבה לרשתות החברתיות ולאמצעי התקשורת של חמאס דמותו של יאסר אבו שבאב. מדובר במנהיג מיליציה חמושה שפועלת בדרום רצועת עזה, הטוען כי הוא פועל בשם "השלטון הלגיטימי הפלסטיני" – קרי, הרשות הפלסטינית, ובתיאום מלא עמה. בהצהרה שפרסם לאחרונה, קרא אבו שבאב לתושבי מזרח רפיח לשוב לבתיהם והבטיח לספק להם מחסה ומזון. לדבריו, הוא הקים כוח שמגן על הפלסטינים מפני שלטון חמאס וגנבי הסיוע ההומניטרי. הוא הציג את פעילותו כמתבצעת בשטח שבשליטת צה"ל ממזרח לרפיח, מתוך אילוץ ולא מבחירה. לטענתו, מטרתו היא למנוע את תוכנית העקירה של תושבי האזור. מי הוא יאסר אבו שבאב? על פי מקורות בעזה שצוטטו בעיתון "א-שרק אלאווסט", אבו שבאב הוא צעיר בן שבט התראבין, שנעצר בעבר על ידי חמאס באשמת החזקה וסחר בסמים, אך שוחרר בעת פרוץ המלחמה. לא ידוע על שייכותו לארגון פלסטיני כלשהו או על קשרים עם ישראל. לדברי אותם מקורות, החזקת נשק היא תופעה שכיחה בקרב בני שבטו.