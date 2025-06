גורמים בכירים בישראל אומרים כי סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר פועלות למניעת תקיפה באיראן מחשש לפגיעה ביציבות האזור. לדבריהם, כלכלות המפרץ תלויות בהשקעות זרות ובפתיחות למערב – יעד שסותר את הדינמיקה של מלחמות אזוריות יוני בן מנחם | 4 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מדינות המפרץ רוצות שקט אזורי ומתנגדות לתקיפה על מתקני הגרעין האיראני | פרשנות

במהלך ביקורו האחרון של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במדינות מפרץ, מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר הביעו בפניו התנגדות תקיפה לכל מתקפה צבאית נגד איראן וטענו כי הם מעודדים הסכם גרעין חדש באמצעות דיפלומטיה, כך לפי דיווח של אתר "אקסיוס" ב-25 במאי. לפי הדיווח, סעודיה אף העבירה מסר ישיר לאיראן, ובו קראה לה לשקול את הצעת ההסכם הגרעיני של טראמפ כדי למנוע תקיפה ישראלית. המסר הועבר דרך שר ההגנה הסעודי, ח'אלד בן סלמאן, שביקר בטהראן ב-18 באפריל ונועד עם המנהיג העליון, עלי ח'מינאי. התנגדות זו איננה חדשה, אך היא ממחישה את עומק הפער בין מדינות המפרץ לבין ישראל בכל הנוגע לשאלת ההתמודדות עם תוכנית הגרעין האיראנית.