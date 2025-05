סירובה של קהיר לתמוך בתוכנית ההגירה של טראמפ והתקררות היחסים עם ארה"ב מרחיקים אותה ממדינות המפרץ, שמעדיפות ליישר קו עם וושינגטון. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי בסופו של דבר יהיה על א-סיסי ליישר קו עם האמריקנים יוני בן מנחם | 30 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מתיחות בין מצרים למדינות המפרץ | פרשנות

גורמים בכירים בישראל אומרים כי קיימת מתיחות קשה בין מצרים לבין מדינות המפרץ, שבאה לידי ביטוי באכזבתה של מצרים מאי הזמנתו של נשיאה, עבד אלפתאח א-סיסי, להשתתף במפגש הפסגה שנערכה בריאד, בירת סעודיה, בעת ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. המתיחות החלה לאחר פרסום תוכנית ההגירה מרצועת עזה של טראמפ ב-4 בפברואר השנה. חודש לאחר מכן, ב-4 במרץ, כינס א-סיסי פסגת חירום בקהיר כדי להציע תוכנית מצרית חלופית להצעתו של טראמפ, אך ההשתתפות של מדינות המפרץ בוועידה הזו הייתה מינימלית. להערכת גורמים מדיניים בירושלים, המתיחות בין מצרים למדינות המפרץ נובעת באופן ישיר מהתקררות היחסים של מצרים עם ארה"ב. טראמפ זועם על א-סיסי שסירב לבוא לבית הלבן כדי לדון אתו על תוכנית ההגירה שלו מרצועת עזה, שמצרים מתנגדת לה בתוקף. מנהיגי המפרץ מעדיפים ליישר קו עם טראמפ, ולא לצדד בעמדות המצריות הלעומתיות כלפי הממשל האמריקני.