בצל כינוס הוועידה בחודש יוני הקרוב בניו יורק, צרפת מאותתת על הכרה צפויה מצידה במדינה פלסטינית, ישראל מאיימת בסיפוח יהודה ושומרון ועמדת ארה"ב עדיין לא ברורה יוני בן מנחם | 29 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

לקראת הוועידה לפתרון שתי המדינות – החרפה במשבר בין ישראל לצרפת | פרשנות

עיתון לה מונד הצרפתי ציטט את שר החוץ הצרפתי, ז'אן נואל בארו, שטען כי יוזמת הוועידה בניו יורק "מאוזנת" ואיננה חד-צדדית וכי ההכרה במדינה פלסטינית תבוא לצד הכרה בישראל ובנורמליזציה אזורית. לדבריו, המטרה היא לקדם גם את פירוק חמאס מנשקו, חידוש הממשל הפלסטיני והשתלבות אזורית, תוך הבטחת ערבויות ביטחוניות לישראל. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי כינוס הוועידה, שמטרתה המוצהרת היא קידום מעשי של פתרון שתי המדינות, עלול להביא למשבר קשה ביחסים בין ישראל לצרפת. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, לצד שר החוץ, ז'אן-נואל בארו, הבהירו לא אחת את מחויבותם להכרה במדינה פלסטינית. מסרים אלה הובילו את ישראל לאיים בצעדים חד-צדדיים, ביניהם אף סיפוח יהודה ושומרון. גורמים מדיניים בכירים מסרו כי שר החוץ, גדעון סער, הזהיר מדינות מרכזיות כי כל הכרה במדינה פלסטינית תוביל להחלת ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון.