גורמים בישראל טוענים כי מדינות המפרץ הפעילו לאחרונה לחצים על נשיא ארה"ב בנוגע למצב ברצועת עזה. הפלסטינים ומדינות אלה מקווים כי ביקורו באזור יסייע גם להחזיר בהדרגה את הסוגייה הפלסטינית לסדר היום יוני בן מנחם | 14 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מדינות המפרץ מקוות שטראמפ ישנה את מדיניותו בנוגע לעזה | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התחיל את ביקורו במפרץ בסעודיה, והוא צפוי לבקר גם באיחוד האמירויות ובקטאר. זהו ביקורו השני של טראמפ באזור, כאשר הראשון היה במהלך הקדנציה הראשונה שלו כנשיא. על פי גורמים מדיניים, שלוש המדינות האלה שיחקו בשבועות האחרונים תפקיד חשוב מאוד בניסיון להשפיע על עמדותיו של טראמפ ביחס לרצועת עזה ולפתרון הבעיה הפלסטינית. הביקור, שמוגדר כ"חשוב והיסטורי" מבחינת מדינות המפרץ, עשוי לסמן שינוי ביחסה של וושינגטון למשבר ההומניטרי ברצועה. אותם גורמים מציינים כי בשבועות שקדמו לביקור, הפעילו סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות לחץ דיפלומטי כבד על ממשל טראמפ בדרישה לשנות את מה שכינו "מדיניותו החד-צדדית כלפי ישראל", ולעודד הפסקת אש, הסדרת מעבר סיוע הומניטרי ושחרור אסירים.