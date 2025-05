העסקה בין ארה"ב לאוקראינה אינה סתם עוד עסקה בין מדינות – אלא מהלך שקט שמסמן את הדרך שבה וושינגטון מתכוונת לגבות את מחיר הסיוע לאוקראינה, ולעצב את הכללים החדשים של השיקום, ההשפעה והשליטה במשאבים איל לוינטר | 8 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

וושינגטון חותמת, קייב מחזיקה במפתחות: ההסכם שמחבר בין מינרלים, דולרים והשפעה | פרשנות

רקע בסוף אפריל חתמו נציגים מארה"ב ומאוקראינה על הסכם שמעניק לארה"ב נתח משמעותי בפיתוח העתידי של משאבי הטבע באוקראינה – ובפרט מינרלים קריטיים ופרויקטי תשתית נלווים. ההסכם, שמבוסס על טיוטה שסוכמה בסוף פברואר, מתמקד בהקמת קרן השקעות משותפת שתתבסס על הכנסות מתמלוגים, דמי רישוי ודמי שימוש. במילים פשוטות, כל חברה שתרצה להפיק נפט או לחצוב מינרלים באוקראינה תשלם על כך תמלוגים או רישיון, כאשר מחצית מהסכום יועבר לקרן, והחצי השני יתחלק בין גורמים אחרים – כמו ממשלת אוקראינה או החברות המפעילות את אתרי הכרייה. לאחר מכן הקרן תשקיע את הכספים שיצטברו בפרויקטים נוספים, אשר יניבו רווחים שחלקם יוזרם חזרה להשקעות עתידיות. בתום תקופה של כעשר שנים, כפי שנקבע בהסכם, יתחילו שתי המדינות ליהנות מהדיבידנדים והרווחים שצומחים מהקרן.