שתי המדינות פועלות בכיוונים מנוגדים – אחת מבקשת לחזק את הפיצול בסוריה, השנייה לאחד ולשלוט. לאן זה מוביל? איל לוינטר | 8 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

המלחמה הקרה של סוריה: האם ישראל וטורקיה במסלול התנגשות? | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

רקע מאז נפילת בשאר אל-אסד, האשימו ממשלות טורקיה וישראל זו את זו בנוגע לפעולותיהן בסוריה. משרד החוץ הטורקי טען כי ישראל "חותרת תחת המאמצים לכונן יציבות בסוריה", ואילו ישראל האשימה את טורקיה בהפיכת סוריה למדינת חסות טורקית. לישראל יש מטרה אסטרטגית מרכזית אחת בסוריה: להשאיר את המדינה מפוצלת בין קבוצות שונות, תחת שלטונו של אבו מוחמד אלג'ולאני. פיצול פנימי יקשה על גיבוש צבא סורי לאומי חזק, וייאלץ את אלג'ולאני לעסוק בענייני פנים, במקום להתמקד בענייני חוץ, כגון עימות עם ישראל. במסגרת אסטרטגיה זו, ישראל פועלת לחיזוק מיעוטים המתנגדים למשטר החדש, כגון הדרוזים בדרום מערב סוריה (שחלק ממנהיגיהם אף פנו בבקשה להגנה בינלאומית מפני דמשק) והכורדים בצפון מזרח המדינה.