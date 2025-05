התעקשותה של איראן לשמר את ההעשרה עשויה ליצור תקדים שישפיע ישירות על ההבנות עם סעודיה איל לוינטר | 8 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מה שתקבל איראן – תדרוש סעודיה: הקרב על העשרת אורניום מגיע לשלב הבא | פרשנות

רקע ב-26 באפריל קיימו ארה"ב ואיראן את הסבב השלישי של שיחות הגרעין במוסקט, עומאן. השיחות התקיימו על רקע חוסר ודאות מסוים בנוגע לעמדתה של ארה"ב באשר לאפשרות שאיראן תורשה להעשיר אורניום, ואם כן – עד לאיזו רמה. קודם לכן, בהצהרות פומביות בתחילת המשא ומתן, רמז שליח ארה"ב סטיב ויטקוף כי קיימת אפשרות שאיראן תורשה להעשיר אורניום באופן מוגבל עד לרמה של 3.67%, שהיא הרמה הדרושה לתוכנית אנרגיה גרעינית אזרחית. עם זאת, בהמשך הוא קרא לפירוק מוחלט של יכולות העשרת האורניום של איראן ושל תוכנית פיתוח הנשק הגרעיני שלה. מאוחר יותר אמר מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, כי ארה"ב תסכים להשארת תוכנית גרעין אזרחית באיראן רק אם זו תפסיק כליל את העשרת האורניום בשטחה, ותסתמך על ייבוא של דלק מועשר מחו"ל, ברמה שאינה עולה על 3.67%.